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陳建州（黑人）的奶奶本月2日過世，昨日舉行告別式，妻子范瑋琪（范范）和好兄弟江宏恩則獻唱《詩篇23篇》，現場莊嚴溫馨，陳建州也說雖然不捨，但這天的來臨早有準備，希望奶奶一路好走，「我們天家再見。」陳建州在IG發文，感謝外界祝福，他透露奶奶走得很安詳，雖然心中滿滿不捨，「但我覺得自己很幸福，因為在奶奶還有記憶、狀態還好的時候，我有好好的、常常陪伴她。」為了這一天，家人們也早就做好心理準備，在生活中為彼此都留下了最美好的回憶，告別式上，范瑋琪獻唱《詩篇23篇》送別奶奶，好友江宏恩則抱著吉他伴奏，陳建州說，「今天的告別式一切圓滿，范范和宏恩用詩篇23篇祝福奶奶，願您在主懷裡一切平安，我們天家再見。」事實上，陳建州是奶奶一手帶大的，當初范瑋琪懷上雙胞胎，陳建州也第一時間拉著老婆去跟奶奶報喜，據悉陳建州奶奶才剛完成心臟支架手術，未料9月29日突然惡化再度住院，3天後就離世，讓親友相當不捨。