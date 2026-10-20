我是廣告 請繼續往下閱讀

美股19日個別發展，隨著AI相關股票回溫，科技股領漲市場，美股主要指數除了道瓊工業指數以外皆收紅，那斯達克指數漲幅達1.11%，費城半導體指數亦在連續8個交易日下跌後，結束下滑腳步。綜合《CNBC》等外媒報導，Meta、特斯拉等大型科技公司本週將公布最新財報，投資人預期這些財報將有助於穩定市場。摩根大通（簡稱小摩）上調英特爾（Intel）的評級，稱該公司可能需要數年時間翻身，但管理層的執行能力穩健，該公司股價週一收漲逾2%。其餘晶片股如輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD），股價也分別漲約1.4%和1.7%。19日收盤，美股道瓊工業指數微挫0.070%或36.38點，收51966.03點；標普500指數微漲0.41%或31.29點，收7690.73點；那斯達克指數上揚或1.11%或290.85點，收26430.89點；費城半導體指數則揚升1.61%或179.06點，收在11316.34點。要注意的是，雖然週一科技股表現普遍不錯，但近期深陷違約及債務風暴的AI雲端運算業者CoreWeave，儘管也獲高盛上調了評級，仍逆轉了早盤的漲勢，終場時以下跌0.4%作收 。分析師認為，CoreWeave近期的波動表明，先前關於AI交易比較不受利率上升影響的說法已經改變，投資人在評估這些公司能否產生「足以彌補其債務的資本回報」時，將會變得更加謹慎。