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法國街頭示威持續升溫，政府開始祭出更嚴厲的治安管制。在多地發生縱火、搶劫及警民衝突後，法國當地時間19日宣布，在巴黎市中心部分地區和其他城市，實施局部宵禁，總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）更明言，若情勢有需要，政府不排除宣布緊急狀態。綜合外媒報導，巴黎市中心的共和國廣場（Place de la République）及巴黎大堂（Les Halles）一帶，已被列入夜間宵禁範圍，當地時間19日晚間11點至20日清晨6時限制人員活動；巴黎部分地區另自晚間8點起禁止集會。宵禁措施也擴及巴黎以外的地區。北部里爾（Lille）、杜埃（Douai）、瓦蒂尼（Wattignies）及德南（Denain）等地，對未成年人實施晚間8點至翌日清晨6點的宵禁，相關措施預計延續至21日清晨。南部尼斯（Nice）也對未成年人祭出夜間宵禁；里昂（Lyon）亦列入局部宵禁措施，馬賽（Marseille）則禁止特定時段的公共集會與示威。這波管制的關鍵，在於宵禁已不再只是單一城市的應急措施，而是法國政府要求地方當局，同步採取行動的一環；儘管各地限制仍有不同，並非全國一律宵禁，但政府已明確將保護商家、居民及公共秩序列為優先任務。更受矚目的是，政府已公開提出升級措施的可能性。勒科爾尼19日在危機會議後表示，自己堅決恢復公共秩序，若有必要，就會宣布緊急狀態；不過他也補充說，以目前評估的情勢而言，局部宵禁似乎是更合適的做法。勒科爾尼還將法國這波動亂歸咎於極左團體，認為他們想要在大選倒數剩下半年的這種時候，在全國範圍內製造嚴重動亂，以爭取更多勝選機會。對此，法國極左翼總統候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則敦促他提供證據，否則就應該道歉。法國政府面臨的壓力不容小覷，內政部長努涅茲（Laurent Nuñez）先前曾坦言，部分城市局面一度失控，他本人雖已提出請辭，但總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕接受，要求他留任處理危機。外媒並引述法國官方數字，聲稱週末發生的大規模衝突，超過2500人被拘留、近千名執法人員受傷，約3000家商店受到影響。法國零售暨貿易聯合會（Retail and Trade Federation）強調，不少店家經營多年的心血，在短短幾個小時內就化為烏有，呼籲政府應該為受影響的企業，提供社會保障和稅收減免。原文連結：