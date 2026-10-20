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近來網路上流傳人氣酒店女公關星乃莉亞的私密影片，她本人昨（19）日發布聲明回應，那些影片確實是她，當初因參演實境秀《LAST CALL》走紅，本只是想兼差賺父親的醫藥費，沒想到爆紅後長期受到恐嚇威脅，讓她一度想不開。根據日媒綜合報導，星乃莉亞的妹妹17日在X上發出求救訊息，透露姊姊已經長時間沒回家，訊息也未讀，全家都非常焦慮，酒店更通知星乃莉亞已經3週沒去上班，妹妹急著到警局報案，引來媒體關切。此時星乃莉亞終於露面，19日她在YT影片中哽咽提到，因為最近網路上流傳許多關於她的私密片，她也承認全部都是真的，原本希望事情就這樣過去，大家會逐漸淡忘，但久了才發現自己的想法太天真，也認為有必要出面解釋，才對得起支持她的粉絲和工作人員。星乃莉亞因為父親重病需要醫藥費，妹妹又還在唸高中，經過介紹才會選擇入行，原本以為只是兼職，也不算進入演藝圈，沒想到每天活在曝光的恐懼中。星乃莉亞透露，這段日子她收到很多匿名威脅私訊，也不敢對別人訴說，當發現自己的私密照在網路上流傳，一度想要結束生命，好在親友和粉絲都非常支持她，星乃莉亞也意識到，輕生沒有辦法解決問題，且她還要養家。即便痛苦，星乃莉亞仍重拾希望，對於未來會遇到的任何問題不再逃避，目前與店面的合約還沒結束，會改變過去的心態，積極地服務客人，希望再次獲取大家的信任。