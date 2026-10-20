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▲尹秀雅以曾擔任過啦啦隊員為賣點出道，進軍成人界。（圖／翻攝自Idea Pocket）

近年不少韓國啦啦隊女神選擇來台發展，聲名大噪，也有人轉往日本活動，一名自稱曾在韓國棒球場上應援的前啦啦隊成員尹秀雅近期就宣布，進軍日本AV界。片商Idea Pocket宣布她將在下個月發行出道首作，但許多日韓網友都對她曾當過啦啦隊的背景存疑，猜測也可能是片商宣傳的新手法。Idea Pocket日前公開尹秀雅的宣傳照，標題寫道她是「肉感健康系、亞洲棒球啦啦隊女孩」，曾因穿著緊身制服、活力滿滿舞姿大受好評，獲得極高人氣，出道作品將於下個月公開，但對於她過去曾待過哪個南韓球隊，網路上找不到相關資料。而尹秀雅的社群平台也是今年8月才變更名稱的，裡面只有她cosplay的照片及影片，並沒有跳啦啦隊的相關動態。她自我介紹欄位則寫道「住在日本的韓國人」、「AV女優」等關鍵字，除了轉戰AV界外，她還有拍攝個人寫真集，但目前粉絲不多，X帳號只有2千多人追蹤。尹秀雅進軍成人界的消息也引起韓國網友討論，論壇上不少人都認為，尹秀雅不是真的啦啦隊成員，「她跳舞的姿勢感覺很不專業」、「跳啦啦隊的，肚子不會有贅肉」、「完全沒聽過她的名字呢」、「她真的是韓國人嗎？」、「這就像把日清拉麵換成韓文包裝來賣一樣，哈哈哈，是故意的吧」。針對尹秀雅的來歷網友普遍存疑，認為這可能是片商宣傳的新手段。AV達人一劍浣春秋則發文分析，她的出道作可能會秀韓語，也可能安排她跳應援舞，但影片應該主要還是會以日文為主。至於她是否會繼續以「韓國啦啦隊員」的人設活動下去，仍有待觀察，不排除是「一片女優」。