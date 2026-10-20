薔琵颱風逐漸靠近台灣，氣象署最快於周三晚間至周四發布海上颱風警報，是否發布陸警則依未來路徑而定。根據氣象專家林得恩表示，目前各國模式路徑預測分歧，AI模式預測可能在石垣島或宮古島間北轉，屬於擦邊球路徑；但歐洲模式則仍不排除登陸台灣可能，路徑屬於直球對決，周四（22日）北轉前後將是路徑重要觀察點。
薔琵颱風預測路徑分歧！「擦邊球、登陸台灣」都有可能：周四是關鍵
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，秋颱路徑非常難以捉摸，薔琵颱風未來運動走向，各國數值模式模擬結果，看法依舊相當分歧，周四（22日）前後是重要的觀察點。
針對薔琵颱風路徑可能，目前主要分為兩派，Google FNV3、WNV3、WNV2及EC-AIFS等模式均認為，薔琵可能在石垣島或宮古島之間（或更東區域）北轉離開，對於台灣而言，結果是最好的，影響也是最小的，屬於擦邊球，甚至連球都閃過。
但另一派模式則不同，ECMWF、NCEP GFS、NCEP AIGFS及JMA等模式仍支持登陸台灣，差異在登陸點偏北或偏南，屬於直球對決、毫不客氣。林得恩強調，整體而言，大部份模式都有往北、東修的調整趨勢；另一方面，再一次見證AI數值模式跟傳統物理模式的預報分歧，預計最後結果很快就會揭曉。
最快周三晚、周四海警！北部紫爆風雨最大
根據中央氣象署表示，最快可能在周四上班天發布海上颱風警報，如颱風移動速度較快，也可能在周三（21日）晚上發布，陸上颱風警報則仍須視颱風路徑而定。
目前預估，薔琵颱風將於周五、周六颱風最接近台灣，也是風雨影響最劇時間，周五（23日）北部、宜蘭、花蓮等地區可能有局部豪雨、其他地區也有局部短暫雨，光復節連假首日周六（24日）颱風通過臺灣北端至北部海面，中部以北及宜蘭局部豪雨，其他地區也下雨。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，秋颱路徑非常難以捉摸，薔琵颱風未來運動走向，各國數值模式模擬結果，看法依舊相當分歧，周四（22日）前後是重要的觀察點。
但另一派模式則不同，ECMWF、NCEP GFS、NCEP AIGFS及JMA等模式仍支持登陸台灣，差異在登陸點偏北或偏南，屬於直球對決、毫不客氣。林得恩強調，整體而言，大部份模式都有往北、東修的調整趨勢；另一方面，再一次見證AI數值模式跟傳統物理模式的預報分歧，預計最後結果很快就會揭曉。
根據中央氣象署表示，最快可能在周四上班天發布海上颱風警報，如颱風移動速度較快，也可能在周三（21日）晚上發布，陸上颱風警報則仍須視颱風路徑而定。
目前預估，薔琵颱風將於周五、周六颱風最接近台灣，也是風雨影響最劇時間，周五（23日）北部、宜蘭、花蓮等地區可能有局部豪雨、其他地區也有局部短暫雨，光復節連假首日周六（24日）颱風通過臺灣北端至北部海面，中部以北及宜蘭局部豪雨，其他地區也下雨。