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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日晚間接受以色列第14頻道（Channel 14）訪問時表示，他已向以色列國防軍、摩薩德（Mossad）及軍事情報部門，下達推翻伊朗政權的指令。這番強硬表態出現在美國總統川普（Donald Trump）公開支持他連任之後，使美以聯手對抗伊朗的動向，再度受到關注。根據以色列第14頻道相關報導，納坦雅胡談到川普公開支持他競選連任一事時，形容川普的立場「非常明確」，並把消除伊朗對以色列構成的生存威脅，形容為雙方的核心任務。納坦雅胡表示，伊朗現政權不能繼續存在，他已指示以色列國防軍、摩薩德及軍事情報部門，按照一套全面且堅定的計畫，推動伊朗政權垮台。他並警告，若伊朗取得核武，將對以色列構成致命威脅。川普18日在自家社群平台發文，公開支持納坦雅胡參加即將到來的以色列大選，形容他是「偉大的戰時總理」，也是美國對抗伊朗的重要夥伴，指控伊朗長年高喊「消滅以色列、消滅美國」，若不加以制止，德黑蘭終將付諸行動。川普並警告，如果以色列選出納坦雅胡以外的領導人，美國可能就必須獨自承擔對付伊朗的任務，明確表態他支持納坦雅胡競選連任，強調納坦雅胡絕不會讓以色列人民失望，他希望納坦雅胡繼續執政，以維持雙方在伊朗問題上的合作。納坦雅胡隨後公開致謝，聲稱以色列從未在白宮擁有比川普更強大的盟友，美以2國將繼續攜手並肩，絕不讓伊朗政權取得核武。這番互動不僅是對納坦雅胡連任的政治背書，也讓伊朗問題成為2人共同強調的核心議題。以色列將於27日舉行國會選舉，選出120席議員，這也是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列、引發加薩及區域戰事以來的首次大選，也被視為對納坦雅胡執政表現的重大檢驗，他所領導的右翼聯盟面臨反對派挑戰，而前軍方高層艾森科特（Gadi Eisenkot）是主要競爭者之一。