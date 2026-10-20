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▲從這則語音訊息的截圖上可以看到，催繳費用高達11萬元，讓遺孀覺得困惑。（圖／翻攝自Corrinna Lee﻿臉書）

男星傅子純今年6月7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病（急性血癌）」過世，享年46歲。遺孀李佳綺（Corrinna）昨（19）日發文，表示自己一直不敢去碰傅子純的手機，直到最近才打開來看，發現竟收到11萬元的電信費用催繳語音，這讓她超困惑，只好發文求救，更鼻酸地說：「子純以前就常常跟我說，他是我的AI，我不管什麼都問他」，可如今自己身邊已無人可商量了。李佳綺昨日在臉書發文：「很久不敢去碰子純的手機，也還沒去取消想說先留著，打開發現這個訊息很怪…但再去查遠傳電信的帳單卻沒有這樣的高額帳單，大家有收過這樣奇怪的訊息嗎？」只見這則語音訊息是在催繳電信費，7月份帳單高達11萬元，但傅子純早就過世，手機也沒人在使用，為何會有如此高昂的消費，讓李佳綺感到很困惑。她說自己實際查看電信業者的帳單，也沒發現這個金額，只好發文問大家的看法，並無助地說：「老公不在，很多事沒人商量作主。」粉絲見狀也紛紛留言給出意見：「感覺像是詐騙」、「金額過大實在是讓人挺緊張的」、「我覺得無須理會，留意紙本帳單就好」。另外也有一派網友認為，這是語音辨識的問題：「這個不是詐騙，是語音翻譯出來的文字，實際金額是1198元」、「這個是語音辨識問題，我之前帳單5百多，語音辨識變5萬多，嚇歪我，我的是中華電信。」李佳綺則在留言區傷感地說：「現在很多事情也只能先問一下AI了。好笑的是，子純以前就常常跟我說，他是我的AI，我不管什麼都問他」，可如今傅子純已過世，自己只能孤單面對生活大小事，讓她格外思念丈夫。