薔琵颱風持續向西移動，氣象署預估最快將在周三晚至周四（10月21日、22日）發布海上颱風警報，不少民眾好奇，10月23日周五會不會停班停課？根據中央氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，薔琵颱風暴風侵襲機率相較昨日更高，「基隆市、台北市、新北市」6縣市已突破50%，其中以基隆市、宜蘭縣62%最高，預估將於周五、周六（23日、24日）最接近台灣，屆時北部、東半部將有局部豪雨可能。
10/23周五會停班停課嗎？薔琵最新暴風侵襲率曝：北北基6縣市破5成
薔琵颱風逐漸逼近台灣，根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，已有6縣市暴風侵襲機率飆破5成，並以「基隆市、宜蘭縣」62%最高，接著依序則是「台北市」56%、「新北市」55％、「花蓮縣」56％、「桃園市」51％，其餘縣市皆未達5成。
颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲的機率，舉例來說，某縣市颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署預測類似路徑100次中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次，但是否會宣布停班停課，仍以各縣市府為主，請民眾隨時留意颱風最新動態。
颱風最新動態！薔琵路徑向西：光復節連假首日北部紫爆
根據中央氣象署表示，薔琵颱風未來路徑將持續朝西北西方向移動，並逐漸接近台灣東方海面，並在周四、周五（22日、23日）因太平洋高壓減弱北轉，並預計周五、周六（23日、24日）最靠近台灣，最快將在周三晚上至周四（21日、22日）發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報，仍依後續路徑而定，目前仍無法排除中心登陸東半部可能。
氣象署預估，周五、周六將視風雨影響最劇時間，周五（23日）北部、宜蘭、花蓮等地區可能有局部豪雨、其他地區也有局部短暫雨，光復節連假首日周六（24日）颱風通過台灣北端至北部海面，中部以北及宜蘭局部豪雨，其他地區也下雨。
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薔琵颱風逐漸逼近台灣，根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，已有6縣市暴風侵襲機率飆破5成，並以「基隆市、宜蘭縣」62%最高，接著依序則是「台北市」56%、「新北市」55％、「花蓮縣」56％、「桃園市」51％，其餘縣市皆未達5成。
颱風最新動態！薔琵路徑向西：光復節連假首日北部紫爆
根據中央氣象署表示，薔琵颱風未來路徑將持續朝西北西方向移動，並逐漸接近台灣東方海面，並在周四、周五（22日、23日）因太平洋高壓減弱北轉，並預計周五、周六（23日、24日）最靠近台灣，最快將在周三晚上至周四（21日、22日）發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報，仍依後續路徑而定，目前仍無法排除中心登陸東半部可能。
氣象署預估，周五、周六將視風雨影響最劇時間，周五（23日）北部、宜蘭、花蓮等地區可能有局部豪雨、其他地區也有局部短暫雨，光復節連假首日周六（24日）颱風通過台灣北端至北部海面，中部以北及宜蘭局部豪雨，其他地區也下雨。