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全球首富馬斯克（Elon Musk）承諾，將向美國兒童每人贈送一股SpaceX股票，引發關注。美國總統川普（Donald Trump）當地時間19日公開回應，感謝馬斯克的慷慨之舉，並將這項計畫與他大力推動的兒童投資帳戶（Trump Accounts）連結。川普在自家社群平台發文表示，馬斯克的舉動是「令人難以置信的慷慨之舉」，強調「川普帳戶」的構想，就是讓企業及民間資源共同投入，協助美國兒童建立長期投資基礎。這番表態也顯示，白宮有意將馬斯克的捐股承諾，視為兒童投資帳戶政策的一項代表性案例。「川普帳戶」是美國政府推動的兒童投資帳戶制度，目的是讓符合資格的兒童，及早建立投資資產，透過長期投資累積財富。馬斯克承諾贈送SpaceX股票，若能依計畫落實，將使這項制度獲得規模可觀的民間資產挹注。不過，川普雖然公開表達支持，但還不能認定白宮已完成相關行政安排，或SpaceX股票已正式開始發放。具體受贈資格、股票如何轉移、帳戶管理方式及實際發放時程，仍有待進一步公布。若以美國約7200萬至7300萬名未成年人，SpaceX每股約146美元的估值計算，這波贈股行動的總價值將高達105億至107億美元，但這只是初步試算，並非已確認的捐贈總額，後續SpaceX股價仍有變動可能。事實上，SpaceX總裁、僅次於馬斯克的二把手肖特維爾（Gwynne Shotwell），今年7月便已承諾要和丈夫一起，為超過200萬名兒童的「川普帳戶」，各捐1股SpaceX股票，主要面向低收入地區的11至17歲兒童，而馬斯克的新承諾若落實，規模將遠超這項既有計畫。