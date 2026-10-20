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▲恬妞飾演的壽安君一出場霸氣十足。（圖／翻攝自微博@恬妞）

田曦薇的新戲《嫁金釵》正在Netflix熱播中，其中飾演她外祖母「壽安君」的演員，其實是台灣女星恬妞，今年68歲的恬妞，年輕時的感情世界相當精彩，曾和鍾鎮濤相戀，後來嫁給印尼華僑商人，結婚一年後才發現對方早就有妻室，2年後就離婚，為了替女兒找個現成爸爸，恬妞後來嫁給萬梓良，最後也因為個性不合分開。恬妞在《嫁金釵》中飾演「壽安君」，是田曦薇其中一個角色「魏嬈」的外祖母，周芙的母親，曾任陛下乳母，在第8集中救下被「西亭侯府世子」韓遼（代高政 飾）抓走的君黛，在得知孫女找人替嫁，還大言不慚，恬妞直接賞她一巴掌，「如此跋扈任性，哪一點像你阿母！」超強氣場讓人看了起雞皮疙瘩。事實上，恬妞1978年就以電影《蒂蒂日記》拿下金馬影后，後來在陸劇多有演出，包括《顏心記》、《朝雪錄》等。私底下恬妞的感情世界比戲劇還精彩，她曾和鍾鎮濤交往，後來嫁給印尼華僑葉聰豪，兩人經由朋友介紹，交往不久就結婚，不過當時有人提醒她，葉聰豪已經有家室，葉聰豪上演苦情戲碼，發誓自己是單身，恬妞也選擇相信。沒想到嫁到印尼之後，新婚之夜才知道葉聰豪真的已經有妻兒，男方當初選在拉斯維加斯登記，才沒有被發現重婚，恬妞坦言，在得知對方有家室時，其實應該馬上斷開，但那個年代離婚是大事，「對女人而言，是不能發生的事。」最後是因為男方到處劈腿而離婚。恬妞離婚後不敢回娘家，帶著女兒到香港發展，因而認識了萬梓良，恬妞希望小孩有爸爸，不希望每次學校的作業要填寫資料時，父親的欄位都是空白的，為了給女兒完整的家庭，恬妞點頭嫁萬梓良。萬梓良也對恬妞非常好，婚禮上承諾「3人一條命」，伴郎還找來周星馳，風光迎娶恬妞，沒想到這段婚姻僅維持4年，恬妞多年後受訪時坦言，其實自己一直不懂怎麼跟萬梓良相處，對方事業低潮時也說不出安慰的話，如今依舊單身的她，活得更瀟灑自在，也讓觀眾看到她穿梭在角色之中，不同的面相。