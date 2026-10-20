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▲五月天的高強度巡演讓石頭（右2）身體逐漸吃不消。（圖／翻攝自五月天 Mayday﻿臉書）

亞洲天團五月天近年巡演不斷，場場爆滿，也讓成員們身體負荷加劇，吉他手石頭（石錦航）更傳出因此萌生退意，想離開五月天。據悉，主要原因是他腰椎滑脫的舊疾頻頻復發，加上妻小都移居英國生活，石頭無法經常陪伴，錯失小孩成長時光，讓他心裡很不好受，才想退隊休息。但針對此消息，相信音樂出面否認，強調五月天只是休息中，很快會推出演唱會電影露面。據《鏡週刊》報導，一向思慮成熟的石頭近日向友人吐露自己已萌生退意，讓友人聽到也相當震驚。主要原因是高強度的巡演導致他腰傷舊疾頻繁復發，加上無法陪伴家人，時間都被綁住，他才有了離開的念頭。據悉，石頭因腰椎滑脫的問題，一度痛到無法站立，下肢發麻，他2024年8月因為發病，缺席在中國太原舉辦的4場巡演，休息近1個月後才在台北小巨蛋的「超犀利趴13」回歸。他當時就說自己已痛到動彈不得的地步，對於缺席演唱會也感到很抱歉，但同年10月在高雄巨蛋舉辦的「超犀利趴14」，石頭又再度因舊傷休息，可見身體狀況確實不太好。而石頭與妻子狗狗（路渟瀛）結婚24年，育有2子，小孩如今已滿18歲、16歲，他們全家去年才為了教育考量，宣布移居英國生活。但由於石頭忙著巡演，因此小孩都是由狗狗照顧，家庭合照中，經常少了爸爸的身影，讓石頭也感到對不起家人。去年8月北京鳥巢的演唱會上，石頭也一度忍不住崩潰，哽咽對著現場歌迷說：「我覺得我的責任好像好大，好像每天得要健健康康在這個台上，但我其實不知道我的身體什麼時候會有承受不住的時候。如果有一天我缺席了，希望大家原諒我。」似乎當時就在拋出退團訊息。不過針對退團傳聞，相信音樂回應週刊：「沒有這回事，五月天現在休息中，大電影即將和大家見面。」據悉，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會已於7月13日在台北大巨蛋劃下句點，總計演出162場，歷時3年時間，他們會將這場巡演做成紀錄片，以電影形式發布。