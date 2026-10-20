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薔琵颱風最新路徑！歐洲模式預測「通過台灣」：不排除登陸

▲根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第29號強颱「薔琵」在關島西方海面，繼續向西北西朝台灣東部海面逼近、再逐漸北轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，系集平均路徑繼續向西北西、周五、六（23、24日）中心「登陸」、通過臺灣，系集個別成員分散兩側，模擬路徑的不確定性顯示，登陸或通過臺灣近海都有可能。（圖/tropical tidbits）

周五、周六風雨最大！明起東北季風先變天

▲薔琵颱風威力持續增強，周五與周六風雨影響最劇烈，北部及東半部需慎防局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑持續向西北西方向移動，根據氣象專家吳德榮表示，預估周五、光復節連假首日周六（23、24日）天氣將受薔琵影響，但各地風雨情況將視最新路徑而定，目前氣象署預估北部、宜蘭及花蓮地區有豪雨發生機率，提醒民眾提早做好防颱準備。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第29號強颱「薔琵」在關島西方海面，繼續向西北西朝台灣東部海面逼近、再逐漸北轉，路徑的「不確定性」包括台灣東北部海面或在部分陸地「登陸」，薔琵將續增強、擴大，並於今、明（20、21日）達巔峰。針對薔琵颱風路徑，吳德榮分析，吳德榮強調，雖然薔琵颱風接近台灣的過程中、會逐漸減弱，但強度仍強，其強風豪雨的威脅、絕不可小覷。因模式會續調整，應密切觀察。針對本周天氣，吳德榮指出，今（20）日西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率；各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。各地區氣溫為，北部22至35度、中部21至35度、南部21至36度、東部19至35度。不過明（21）日下午起東北季風增強，迎風面轉有雨，周四（22日）迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微，氣溫逐日下降。周五、六（23、24日）受「薔琵」影響、各地風雨劇烈的程度，與其路徑是否登陸？有很大差別，需再觀察。下週日、一（25、26日）「薔琵」漸遠離，風雨停歇、天氣好轉，山區午後偶有局部短暫降雨。