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蘋果10/28再辦新品活動！台灣時間10/29凌晨登場

▲蘋果預計10月28日在美國洛杉磯舉辦新品體驗活動，外界預測新一代MacBook Pro將成為焦點，首款支援OLED觸控螢幕的機型也有望亮相。（圖／Apple官網）

蘋果10/28新品預測！4大新品一次看

1、觸控版MacBook Pro：首度支援手指操作、動態島

2、14吋MacBook Pro：升級M6晶片

3、iMac：M6晶片、全新機身配色

4、iPad mini 8：OLED螢幕、A20 Pro晶片

蘋果新品何時開賣？傳11月6日上市

蘋果繼10月13日推出智慧家庭系列產品後，再度宣布將於美國時間10月28日在洛杉磯舉辦「Pro and Tell」新品體驗活動。根據《彭博社》及科技網站9to5Mac報導，這次最大亮點將是蘋果首款支援觸控操作的MacBook Pro，可能換上OLED螢幕，還有望將iPhone的動態島設計搬上Mac，此外，全新iPad mini、M6晶片版iMac及14吋MacBook Pro也在預期名單內。蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak於美國時間10月19日在社群平台X發文，以「Can't wait to pro and tell next week」預告新品活動，並釋出活動視覺。官方邀請函顯示，活動訂於美西時間10月28日上午10點舉行，換算台灣時間為10月29日凌晨1點。不過，這次活動形式與過往大型Apple發表會不同，主要邀請媒體及內容創作者到現場體驗新品，是否會有完整線上直播，目前尚未確認。外媒也不排除蘋果提前透過官網新聞稿或影片公布產品。這次最受矚目的新品，就是傳聞已久的觸控版MacBook Pro。根據《彭博社》記者Mark Gurman消息，蘋果預計推出14吋及16吋版本，首度導入OLED觸控螢幕，並以類似iPhone的動態島設計，取代現有螢幕瀏海。除了螢幕升級，新款MacBook Pro據傳也會調整機身設計，朝更輕薄的方向發展。不過，處理器可能並非最新M6，而是延續M5 Pro及M5 Max晶片，並以更高階產品定位與現有機型區隔。除了觸控版MacBook Pro，蘋果也準備更新入門款14吋MacBook Pro，這款產品預計換上M6晶片，主要提升處理效能，外型及螢幕設計則可能維持不變，也不會支援觸控操作，蘋果可能同時推出兩種不同定位的MacBook Pro，一款以OLED觸控螢幕及全新設計為賣點，另一款則著重處理器升級。桌上型電腦iMac也在更新名單中，現有24吋iMac仍搭載M4晶片，新一代預計直接升級M6，進一步提升運算效能。外媒9to5Mac指出，新款iMac的整體外觀可能不會有太大改變，但有望推出新配色，提供想換桌上型電腦的使用者更多選擇。根據目前消息，iPad mini 8可能升級OLED螢幕，改善畫面對比度及黑色呈現效果，並搭載與iPhone 18 Pro系列同級的A20 Pro晶片。此外，新款iPad mini可能將前置鏡頭調整至橫向使用時較合適的位置，並改善揚聲器設計與防水能力。若消息屬實，將是iPad mini近年較大幅度的一次升級。至於新款MacBook Pro何時可以買到，《彭博社》Mark Gurman透露，蘋果零售門市預計在11月5日晚間至6日進行大規模陳列調整，因此11月6日可能成為新款MacBook Pro的正式開賣日。