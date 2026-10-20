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蔣萬安雖不若其他人能言善辯 但「溫暖、務實」

九合一大選進入倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋先前二度登上TVBS《少康戰情室》接受趙少康專訪，尋求連任的蔣萬安昨（19）日也正式上節目正面接招，並談到生生喝鮮乳、大巨蛋、輝達落腳北士科、公館圓環拆除等政績，以及松山機場遷建、AI科技園區等政見，並首度談及大兒子蔣得立捲入選戰攻防的心情。對此，國民黨桃園市議員凌濤力挺，認為蔣萬安具備首都市長「不怕得罪人的勇氣」，每項重大市政成果背後，都是一次次艱難抉擇。凌濤昨發文表示，蔣萬安市長登台《少康戰情室》，談及4年來台北各項市政成績，包括：運用數位學生證克服冷鏈困境，完成生生喝鮮乳、大巨蛋啟用、輝達落腳北士科、公館圓環拆除等。再到如今提出松山機場遷建、AI科技園區的願景，每一項重大市政成果背後牽涉的本來就是一次次艱難的抉擇、需要整合協調不同的意見，而優秀的城市領航者正是「選擇困難的來做」才可能替城市帶來改變，而蔣萬安已經用4年成績證明他做得到，也有魄力與勇氣。凌濤指出，一場專訪，時間必然有限。或許口才不若其他候選人能言善辯，但蔣萬安始終以「溫暖、堅定、務實」的態度面對選舉白熱化、對手鋪天蓋地的選戰資源挹注、如何破圈宣傳市政成果，以及蔣萬安兒子在選戰中遭遇惡意攻擊的家庭心境等課題。尤其，當談及蔣得立面對謾罵的成熟與懂事後，更讓國人感受到當民進黨傾全力攻擊瞄準台北時，蔣萬安仍能站穩兼顧市政、家庭、政治攻防三者之間的不捨與不易。凌濤表示，明天，或許有民調風暴將要來襲，但他感受到蔣萬安已有充分決心，全面應戰。政治的道路蜿蜒崎嶇，本就不是坦途，但只要心中始終有為民服務的決心、有打造北北基桃成為「全球AI園區」的偉大願景，就一定要堅持到底，不要忘記絕大多數沈默的善良市民正在默默支持你，期待蔣萬安延續施政、成功突圍！