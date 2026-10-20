我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bætter未將對比圖刪掉。（圖／翻攝自IG@baetter.tw）

男團「棒棒堂」成員敖犬（莊濠全）的老婆發發（賴虹均）過去是空服員，2024年嫁給敖犬後卸下空服員身分，擔任老公的經紀人，並與朋友成立貼身衣物品牌「LightË」，沒想到卻被同類型品牌控訴抄襲，掀起熱議。發發的品牌「LightË」7月底成立，主打貼身衣物面料親膚、柔軟，舒適到令人忘記它的存在，官方IG以咖啡色、白色的簡約風格為主。沒想到另一家服裝品牌「Bætter」突在Threads上標記LightË「當模仿成為常態，我們選擇不再沈默」，提到LightË在視覺和包裝上和自己商品極為相似，並表示已經完成相關侵權的證據，將採取法律動作，捍衛創作底線。目前記LightË並沒有公開聲明，但Bætter隨後又發文指出，對方有私訊聯繫，希望私下解決，並將相似的視覺圖文下架，Bætter也釋出誠意，並表示「此次發聲是希望每一份創作心血, 都能獲得應有的尊重」。對此，記者詢問發發，截稿前尚未獲得回應。