人工智慧（AI）近年蓬勃發展，隨著技術的進步，越來越可「以假亂真」，也讓一些心靈本就寂寞的人深陷其中，做出糊塗事。本月，1名巴西男子就因誤信1名社群平台上的網紅美女，就是可以共度下半生的對象，不惜變賣家當，搭車跨越約2000公里的距離。不料抵達目的地後，才發現對方根本不是真人，而是AI生成的虛擬人物，就連該帳號的匿名創作者都否認曾與他私下交談，強調經營帳號是為了吸引流量、推廣商品，把這場荒謬的尋愛之旅，責任撇的一乾二淨。
深信美女會養他 男子跨越2100公里尋愛
綜合《紐約郵報》等外媒報導，49歲的巴西泥水匠馬丁斯（Edimar Rocha Martins）來自東北部的馬拉尼昂州（Maranhão），因為迷上社群平台上，1名叫做潔西卡（Jéssica）的女子，決定前往米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）尋找對方。
報導指出，這名「女子」平常會上傳一些描述農場生活的影片，傳達希望與馬丁斯一起生活，甚至願意提供住處、經濟支持的訊息，而深信這段關係有望成真的馬汀斯，變賣家當，湊足長途巴士的旅費後，於本月9日啟程，長途跋涉約2000公里，抵達後才發現，影片中的女子根本不存在。
匿名創作者出面否認：從未私下聯絡
事件近日出現新進展。經營該帳號的匿名創作者出面回應，否認曾與馬丁斯私下聊過天，更沒有邀請他前往米納斯吉拉斯州。
創作者強調，該帳號主要是為了吸引流量及推廣商品，而不是與粉絲建立真實的私人關係，但馬丁斯堅稱，對方確實有意邀請他同住，雙方說法出現明顯落差。
喪母後感到孤獨 仍希望尋找人生伴侶
報導提到，馬丁斯在母親過世後相當孤獨，原本希望藉由這趟旅程重新開始生活。對他而言，這趟跨越2000公里的行程，不只是尋找1名網路上認識的女子，也寄託了對新生活的期待。現在他已返回家鄉，暫時寄居在親戚家。
至於事件是否涉及詐欺或其他違法行為，目前尚無法下定論。然而，這起事件也再次凸顯AI生成的風險：當虛擬人物不只分享生活影片，還傳達感情承諾、經濟支持時，使用者可能難以分辨，這究竟是角色設定、商業操作，還是真實的人際互動。
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綜合《紐約郵報》等外媒報導，49歲的巴西泥水匠馬丁斯（Edimar Rocha Martins）來自東北部的馬拉尼昂州（Maranhão），因為迷上社群平台上，1名叫做潔西卡（Jéssica）的女子，決定前往米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）尋找對方。
報導指出，這名「女子」平常會上傳一些描述農場生活的影片，傳達希望與馬丁斯一起生活，甚至願意提供住處、經濟支持的訊息，而深信這段關係有望成真的馬汀斯，變賣家當，湊足長途巴士的旅費後，於本月9日啟程，長途跋涉約2000公里，抵達後才發現，影片中的女子根本不存在。
匿名創作者出面否認：從未私下聯絡
事件近日出現新進展。經營該帳號的匿名創作者出面回應，否認曾與馬丁斯私下聊過天，更沒有邀請他前往米納斯吉拉斯州。
創作者強調，該帳號主要是為了吸引流量及推廣商品，而不是與粉絲建立真實的私人關係，但馬丁斯堅稱，對方確實有意邀請他同住，雙方說法出現明顯落差。
喪母後感到孤獨 仍希望尋找人生伴侶
報導提到，馬丁斯在母親過世後相當孤獨，原本希望藉由這趟旅程重新開始生活。對他而言，這趟跨越2000公里的行程，不只是尋找1名網路上認識的女子，也寄託了對新生活的期待。現在他已返回家鄉，暫時寄居在親戚家。
至於事件是否涉及詐欺或其他違法行為，目前尚無法下定論。然而，這起事件也再次凸顯AI生成的風險：當虛擬人物不只分享生活影片，還傳達感情承諾、經濟支持時，使用者可能難以分辨，這究竟是角色設定、商業操作，還是真實的人際互動。