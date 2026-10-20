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▲田曦薇分飾毒如蛇蠍的君黛（上）還有機智勇敢魏嬈（下），打造出不同聲線。（圖／翻攝自微博＠嫁金釵官微）

古裝劇《嫁金釵》開播後，討論度上漲，田曦薇這次一人分飾兩角，從心思深沉的替嫁千金到囂張跋扈的假名門貴女，她不僅妝造不同，就連聲線也有不同變化。飾演替嫁千金「魏嬈」時，她語氣沉穩溫柔、略帶沙啞感，飾演任性霸道的「君黛」時，則變聲成尖細嗓子，罵人還幾度吼到破音大逼岔，讓粉絲大讚田曦薇聲線切換得太絲滑了。田曦薇在劇中飾演的兩個角色相當複雜，魏府千金「魏嬈」其實從小就遭人調包，真千金被丟到貧民窟，淪為夜香婦「阿丑」，假千金則在錦衣玉食中長大，導致她個性霸道跋扈，遇到不開心的事情，就會立刻給對方一巴掌，罵人時還會故意拉高嗓子，破音也沒在怕。而假千金因不願嫁給重傷的世子沖喜，才找來阿丑替嫁，意外讓這個流落在外的真千金重回本位。假千金則為了躲藏，只能先化名君黛生活，但她得知世子沒死後，不停想要奪回屬於自己的位置。目前播出劇情尚未揭露兩名真假千金的身分，而田曦薇在演繹真千金魏嬈時，故意將聲音壓低，營造成熟穩重的感覺，與君黛做出區隔。不少粉絲都被田曦薇的台詞處理方式圈粉，紛紛誇讚：「田曦薇演技不斷進步」、「小田的原聲台詞也太牛了」、「田曦薇的台詞，關掉字幕聽也完全不影響」、「南藝播音主持全國第一的實力，終於被大家發現了嗎」、「田曦薇將君黛養尊處優的壞完美呈現」、「君黛簡直就是炸毛小貓」。就連同劇組、飾演魏嬈姑姑的演員陳紫函也都誇讚田曦薇：「我看她這麼辛苦，可以有那麼好的爆發力、這麼深厚的台詞功底，這些對於我來說，就是會讓我覺得這個青年演員，是很讓人欽佩的。」另外，也有粉絲提到田曦薇的學歷，她畢業於南京藝術學院播音主持專業，且當年是學校藝考的第一名，在聲音把控這一塊，本來就很有天賦，加上努力不懈的練習，這次《嫁金釵》一人分飾兩角，讓大家更可看出她的功力。