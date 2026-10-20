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醫療後送若必須送台北 蔣萬安：從桃園搭高鐵

曾引用孫運璿金句：「要講非成不可」 蔣萬安：我看的是第一天

台北市長蔣萬安力推松山機場遷移，卻遭中央提出醫療後送、國防需求及離島交通等疑慮，甚至評估克服困難至少需要20年。而他昨（19）日接受資深媒體人趙少康專訪時，再度提出直升機、公路「綠色通道」及高鐵等醫療後送配套，強調輝達落腳台北、全球AI浪潮及桃園機場擴建，已讓松機遷移具備不同於過去的條件。他更直言「行政院說克服這些困難要20年，但我看的是第一天」，若從現在就開始好好討論跟解決，相信有克服困難的一天。蔣萬安昨登《少康戰情室》專訪，並接受聯合報政治組長張文馨、TVBS《新聞大白話》主持人錢怡君共同提問。專訪過程中，蔣萬安再談松山機場遷移構想，針對外界最關注的醫療後送問題，蔣萬安表示，現行後送案件並非每一件都是急重症，真正緊急的個案仍可保留直升機後送機制；加上桃園、新北本身已有足夠的急重症醫療量能，若確實必須送往台北，也可在抵達桃園機場後，透過公路「綠色通道」或高鐵接續後送。蔣萬安強調，這些配套都可以討論，關鍵只是有沒有決心、願不願意坐下來談，「行政院說克服這些困難要20年，但我看的是第一天」，若從現在就開始好好討論跟解決，相信有克服困難的一天。事實上，回顧蔣萬安16日接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，他當時就已引用前行政院長孫運璿的話表示，任何事情「不要先講不行，要講非成不可」，如果方向是對的，就應盡一切努力達成目標，「你們講20年，但我看的是第一天」，只有先跨出第一步，才可能走到最後，並強調「對的事情就勇敢去做」。蔣萬安昨也說，這次提出松機遷移，與過去歷任市長或參選人的構想已有不同，首先是時機改變，輝達已確定落腳台北，全球AI浪潮也正在發生；其次是條件不同，桃園機場第三航廈及相關跑道預計陸續啟用，未來數年正好可以用來盤點、討論松機運量如何承接；土地用途也不再只是規畫大型中央公園，而是包括北側大面積綠地、約100公頃AI產業園區，以及約90公頃住宅與公共服務設施。他直言，台灣已被視為AI革命核心，「不能再用傳統思維看待現在的狀況」。