我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布恩執教洋基9年累積790勝，但至今只在2024年率隊打進世界大賽，仍未替球隊拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲洋基總管凱許曼（Brian Cashman）合約即將到期，目前也被預期將繼續留任，球團暫時沒有全面改組計畫。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基2026年季後賽再次無功而返，但球團高層並未因此啟動大規模換血。根據YES Network記者Jack Curry最新消息，總教練布恩（Aaron Boone）確定將在2027年繼續執掌兵符，迎來洋基生涯第10個球季；合約即將到期的總管凱許曼（Brian Cashman），目前也被預期將繼續留任。洋基本季例行賽拿下93勝，以美聯頭號外卡身分晉級季後賽，先在外卡系列賽2連勝淘汰宿敵紅襪，但進入美聯分區系列賽後遭光芒橫掃，球季再次提前結束。儘管紐約球迷對布恩的調度與季後賽成績持續有質疑聲音，但洋基仍決定讓他履行合約最後一年。布恩目前與球隊的合約到2027球季結束，明年將是他自2018年接任以來第10個球季。布恩執教洋基9個球季，累積790勝565敗，期間8度打進季後賽，只在2023年缺席；也拿過3座美東冠軍、3度闖進美聯冠軍賽。最大遺憾仍是世界大賽冠軍。洋基在2024年曾一路打進世界大賽，最終敗給道奇，球隊上一次封王仍停留在2009年。換句話說，洋基至今已經連續17個球季無緣世界大賽冠軍。值得一提的是，布恩執教期間的790勝，在過去9年大聯盟僅次於道奇的849勝，顯示洋基例行賽長期仍維持頂尖競爭力，真正無法突破的始終是10月季後賽。不只布恩，總管凱許曼也被預期繼續掌權。凱許曼現有合約將在今年球季結束後到期，但紐約媒體近期普遍指出，球團仍傾向與他續約。如果凱許曼確定留任，代表洋基即使再度於季後賽提前出局，管理層與教練團最核心的兩名決策者仍不會更換。