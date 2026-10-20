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澎湖男「連拿兩張千萬發票」領獎！全遭銀行拒絕急報警

▲澎湖一名男子於10月5日拿5、6月期統一發票前往信用合作社、銀行兌獎遭接連拒絕；10月12日再拿一張7、8月期千萬發票到銀行又遭拒！（圖/記者張嘉哲攝）

Uber消費、繳電信費中千萬發票！警曝疑點

▲中獎的2張千萬發票分別來自Uber消費、繳電信費用，據悉是雲端發票，再透過超商補印成紙本發票。（圖／記者徐銘穗攝）

警調查「千萬發票是真的」！澎湖地檢署也介入了

澎湖近日有兩名張姓男子，多次持中獎發票到金融機構兌獎，，目前澎湖地檢署也函請財政部協助查核。綜合媒體報導，澎湖有2名張姓男子分別是24歲與28歲，彼此是友人關係，自10月5日起陸續持中獎發票，至農會、信用合作社及超商兌領，其中兩張4萬元中獎發票已在湖西農會及馬公信用合作社成功兌領，還有2張1萬元及部分千元以下發票也完成領獎。但另外2張千萬特別獎發票，以及1張20萬元發票，卻遭到銀行及信用合作社拒絕兌領，根據當事人向在地粉絲團「老高漫談」透露，中獎的2張千萬發票分別來自Uber消費、繳電信費用，其他部分中獎發票也有順利兌獎成功。但根據警方與金融機構比對財政部稅務入口網中獎資料，發現115年5、6月期統一發票特別獎開出18張，7、8月期則有17張，兩期資料均無澎湖當地店家開出千萬特別獎紀錄，同時也沒有符合Uber或電信費開獎資訊。且根據統計，澎湖16年僅開出5張千萬發票，這次卻連兩期出現千萬大獎，導致外界質疑。不過警方初步調查表示，當事人持有的超商補印紙本發票並非偽造，由於統一發票兌領原則上是「認票不認人」，在未能證明涉有刑事犯罪事證前，警方無法直接傳喚當事人。至於實際消費紀錄、發票取得來源仍有待釐清，目前澎湖地檢署則已函請財政部協助查核，後續將依調查結果釐清案件。