薔琵颱風持續進逼台灣中，根據目前最新各國路徑預測仍然沒有共識，有的預測會從北部直接掃過，有的則是擦邊球會在抵達台灣之前北轉，但中央氣象署今（20）日表示，無論颱風走哪條路徑，周五、周六受到颱風或其外圍環流影響，北部、東北部以及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，不過實際影響，還是要看最終路徑而定。
薔琵颱風各國路徑還沒有一致！侵台2劇本曝光
根據NCDR天氣和氣候監測官網顯示，薔琵颱風最新各國路徑目前依然沒有共識，大致上分成兩個侵台劇本，其中包括日本氣象廳、韓國氣象廳都認為薔琵颱風會從花東、宜蘭一帶登陸掃過北台灣；而美國海軍、中國氣象局、香港天文台以及我國氣象署都認為薔琵在靠近台灣時會北轉，只是距離遠近問題，目前氣象署預估是所有國家北轉最早的。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也提到，薔琵颱風未來2天依舊穩定朝西北西移動，周四、周五來到台灣東南方時，高壓減弱、移速減慢、偏北份量增加，目前直接通過台灣的情境有所減少，提早從東方外海北轉的情境則稍微增加，但何時轉、轉多少，各國、各模式仍有明顯差異，預估周三、周四會更加明朗。
薔琵颱風來襲「北部、東部風雨閃不掉」！海陸警時間點出爐
氣象署也表示，無論颱風走的是哪條路徑，周五、周六都會受到颱風或其外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，周五北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。
周六北部、東北部地區及中部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。氣象署說，預測最快周三深夜發布海上颱風警報；陸上警報如果有發布的話，最快時間為周四晚間至周五清晨，但因為颱風路徑不確定性還是很高，若颱風偏東移動，發布陸警機率較小，都要密切觀察。
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根據NCDR天氣和氣候監測官網顯示，薔琵颱風最新各國路徑目前依然沒有共識，大致上分成兩個侵台劇本，其中包括日本氣象廳、韓國氣象廳都認為薔琵颱風會從花東、宜蘭一帶登陸掃過北台灣；而美國海軍、中國氣象局、香港天文台以及我國氣象署都認為薔琵在靠近台灣時會北轉，只是距離遠近問題，目前氣象署預估是所有國家北轉最早的。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也提到，薔琵颱風未來2天依舊穩定朝西北西移動，周四、周五來到台灣東南方時，高壓減弱、移速減慢、偏北份量增加，目前直接通過台灣的情境有所減少，提早從東方外海北轉的情境則稍微增加，但何時轉、轉多少，各國、各模式仍有明顯差異，預估周三、周四會更加明朗。
氣象署也表示，無論颱風走的是哪條路徑，周五、周六都會受到颱風或其外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，周五北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。
周六北部、東北部地區及中部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。氣象署說，預測最快周三深夜發布海上颱風警報；陸上警報如果有發布的話，最快時間為周四晚間至周五清晨，但因為颱風路徑不確定性還是很高，若颱風偏東移動，發布陸警機率較小，都要密切觀察。