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薔琵颱風各國路徑還沒有一致！侵台2劇本曝光

其中包括日本氣象廳、韓國氣象廳都認為薔琵颱風會從花東、宜蘭一帶登陸掃過北台灣；而美國海軍、中國氣象局、香港天文台以及我國氣象署都認為薔琵在靠近台灣時會北轉

目前直接通過台灣的情境有所減少，提早從東方外海北轉的情境則稍微增加

▲薔琵颱風最新各國路徑目前依然沒有共識，大致上分成兩個侵台劇本，一種仍然會登陸掃過北台灣；一種則是提早轉彎往日本去，威脅較小。（圖/NCDR）

薔琵颱風來襲「北部、東部風雨閃不掉」！海陸警時間點出爐

周五北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率

周六北部、東北部地區及中部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率

預測最快周三深夜發布海上颱風警報；陸上警報如果有發布的話，最快時間為周四晚間至周五清晨