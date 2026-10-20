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洛杉磯湖人在新球季開打前完成最後一刀。由於球隊季前一度擁有16名保障合約球員，必須在開幕戰前縮減至聯盟規定的15人名單，湖人最終決定裁掉25歲前鋒柯奈特（Dalton Knecht），正式結束這名2024年首輪第17順位新秀的紫金生涯。湖人在2024年選秀會以首輪第17順位挑中柯奈特，當時外界普遍認為他的成熟度與投射能力能立即補強湖人板凳火力。柯奈特菜鳥季確實一度打出驚喜，2024年11月對爵士單場轟下37分，並投進9顆三分球，追平NBA菜鳥單場三分球紀錄。當時柯奈特甚至被視為當屆選秀最超值的新秀之一，菜鳥年他場均可拿9.1分、2.8籃板，平均上場時間約19分鐘，仍是輪替中的固定成員。真正的轉折點出現在2025年交易截止日前。湖人當時同意將柯奈特送往夏洛特黃蜂，換回中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因威廉斯未通過湖人體檢，整筆交易遭到取消，柯奈特也因此重新回到洛杉磯。然而他回歸後的角色明顯縮水。上季只出賽54場，場均上場時間降至10.2分鐘，只能貢獻4.2分、1.4籃板、0.4助攻，整季總上場時間也從菜鳥年的1494分鐘大幅掉到553分鐘。柯奈特最大的問題仍是防守。雖然他的投射能力曾經是湖人當初選進他的主要理由，但近兩季命中率起伏，加上防守端容易成為對手點名目標，讓他逐漸失去輪替位置。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）日前談到柯奈特時，也直接指出：「球隊改變了，需求改變了，適配性也改變了。」今年休季湖人又補進多名側翼，包括塞布爾（MatisseThybulle）、格萊姆斯（Quentin Grimes）、威廉斯（Ziaire Williams）等人，直接讓柯奈特原本就有限的生存空間進一步被壓縮。柯奈特原本還有機會利用季前賽證明自己，但表現仍沒有明顯突破。他本季4場熱身賽平均只拿2.8分、上場11.8分鐘，最後兩場熱身賽合計更只打14分鐘。湖人其實也曾嘗試在開季前將他交易出去，但《The Athletic》指出，市場對他的興趣有限，最終球隊沒有找到理想買家，只能直接選擇裁掉。湖人開季前最大的名單懸念之一，就是柯奈特與布朗尼（Bronny James）誰會成為被裁掉的那一人。最終湖人選擇留下布朗尼，並將柯奈特從16人保障名單中移除，正式縮減到15人。柯奈特原本的新秀合約還剩2年，整份4年合約總值約1840萬美元，如今提前遭到釋出，也代表他將以自由球員身分尋找下一站。