我是廣告 請繼續往下閱讀

趙少康笑問「寫稿惡人是你自己？」惹笑聲

台北市長選戰辯論確定於10月31日中午登場，尋求連任的蔣萬安昨（19）日接受資深媒體人趙少康專訪時被問到，聯電創辦人曹興誠日前曾建議民進黨候選人沈伯洋取消辯論，因質疑蔣萬安背後有「惡人」代寫稿件，趙少康當場追問蔣萬安：「誰幫你寫的稿？」蔣萬安隨即笑回：「當然是自己準備啊，跟團隊一起討論」，最後趙少康再笑問：「所以你背後的惡人就是你自己？」引發現場笑聲。蔣萬安昨登《少康戰情室》專訪，並接受聯合報政治組長張文馨、TVBS《新聞大白話》主持人錢怡君共同提問。專訪過程中，趙少康先表示，整個社會目前都很期待蔣萬安和沈伯洋辯論，並提到曹興誠出主意，建議沈伯洋取消辯論，還稱蔣萬安「後面幫你寫稿的是惡人」，趙少康因此直接問蔣萬安：「誰幫你寫的稿？」蔣萬安當場笑著回應「當然是自己準備啊，跟團隊一起討論。所以我覺得這件事情……」但話語未落，又被趙少康接著追問「那你們現在還辦不辦呢？」蔣萬安則表示「我們當然會辦啊，現在已經確定10月31號。」趙少康再確認「沈伯洋會參加就是了？」蔣萬安表示「我們已經談定了，確定會有這一場。那我們就是好好地在這場辯論……」未料又被趙少康追問時間是否為中午12點？蔣萬安回應，「對，決定是中午12點。所以這也是大家溝通協調最後的結果。」最後，趙少康又把話題拉回曹興誠，笑問「嗯，我只是好奇曹興誠講你背後的惡人是誰呢？是你自己就是了？」話一出口，現場也傳出笑聲。