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趙少康直球問2028 蔣萬安：支持國民黨最強人選

再被問「你跟盧秀燕都爭提名？」 蔣萬安改談市政

留言狠酸「趙少康看來快哭了」 也有人認為蔣萬安「態度謹慎」

尋求連任的台北市長蔣萬安昨（19）日晚間接受《少康戰情室》主持人趙少康專訪，被當面追問2028年總統大選是否會親自參選？而面對趙少康接連直球，蔣萬安僅強調「2028我就是支持國民黨最強的人選」，並表示一定會好好做好台北市長；趙少康不放棄再問「會不會是你自己呢？」、「有衝突嗎？」蔣萬安仍未直接回答自己是否角逐2028，而是重申做好市長角色。趙少康昨晚在節目中談到蔣萬安邀請台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，直接問他：「你找她當主委是怎樣？將來是姐弟搭配，還是蔣萬安2028不選總統？」對此，蔣萬安回應，現階段一定全力拚連任，「我2028就是支持國民黨最強的人選、好好把台北做好。」趙少康隨即追問：「人選會不會是你自己呢？」蔣萬安則表示：「我一定是好好的把台北市做好。」趙少康再問：「有衝突嗎？你選總統跟未來兩年把台北市做好，好像也沒有什麼衝突？」蔣萬安停頓後回應，「沒有衝突，我一定是好好的做好市長的角色」，並再次強調2028若有國民黨最強候選人，他一定全力支持。趙少康接著把問題問得更直接，詢問未來是否可能出現蔣萬安、盧秀燕2人都爭取國民黨2028總統提名的局面？蔣萬安仍將話題拉回眼前的台北市長選戰及市政，表示自己目前就是全力拚連任，希望繼續擔任台北市長，推動AI園區、新產業聚落及交通等市政規畫。談到盧秀燕，蔣萬安則給予高度肯定，表示對方在經驗、國家政策、高度與視野等方面，「是值得擔任這樣重擔的一個非常適合的人選」，並稱盧秀燕2屆台中市長任滿後，國民黨接下來應團結一致，共同支持最強候選人。另外，蔣萬安昨晚也表示目前「完全沒有想2028的事情」，不在現階段人生規畫中，強調眼前重點仍是台北市長連任選戰。這段對談在社群平台上流傳後，有民眾將焦點放在趙少康連番追問上，甚至有人截圖趙少康表情笑稱「趙少康看來快哭了」，也有民眾留言形容2人的對談像是「你問你的、我講我的」，或認為趙少康已經把問題問得相當直接，蔣萬安卻始終把回答拉回「做好市長」與「支持最強人選」。不過，也有不同聲音認為，蔣萬安說的「支持國民黨最強人選」其實相當謹慎，並沒有直接說「2028不選」；當趙少康追問「會不會是你自己？」時，也沒有明確否認，因此認為這樣的回答仍保留政治空間、耐人尋味。