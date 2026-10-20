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美股主要指數前一交易日漲多跌少，台股今（20）日開低走低，加權指數以46713點開出，下跌110點，隨後跌勢擴大，盤中下跌283.35點至46538.73點。權值股表現疲弱，台積電（2330）開盤下跌20元，來到2400元，成為盤面關注焦點。觀察盤面焦點個股，台積電下跌20元至2400元，跌幅0.83％；鴻海（2317）下跌1.5元至238元；廣達（2382）維持平盤，報314.5元；長榮（2603）則逆勢上漲0.5元，來到262.5元。美股主要指數前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌36.38點，收在51966.03點；標準普爾500指數上漲31.29點，收在7690.73點；那斯達克指數上漲290.85點，收在26430.89點；費城半導體指數上漲179.06點，收在11316.34點。