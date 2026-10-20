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王品石二鍋即起漲價！粉絲：沒有想去的欲望了

▲石二鍋聯名寶可夢前被發現換新菜單漲價了。（圖／記者蕭涵云攝）

石二鍋換新菜單！海鮮最多貴61元、免費冬粉取消 價格一覽

▲王品集團平價小火鍋「石二鍋」驚傳漲價！粉絲到門市用餐發現「連換主食都變貴 沒有想去的欲望」，免費換冬粉也沒了。《NOWNEWS今日新聞》記者比對新菜單牛、豬、雞全變貴，海鮮調漲最多61元。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

記者發現石二鍋不只漲價，主餐品項選擇精簡許多，不過王品保留「愛呷菜」、「愛呷肉」等客製化服務，套餐「雙享自由配」299元、「海陸大三拼」399元也維持原價。

王品集團旗下最受歡迎的平價小火鍋「石二鍋」驚傳漲價了！粉絲到門市用餐拍到換新菜單，直呼「連換主食都變貴 突然就沒有想去的欲望了」，還有人發現「免費換冬粉也沒了」。台灣人最愛吃平價小火鍋，王品集團「石二鍋」以親民高CP值的穩定品質，深受好評。不過社群平台Threads上，有網友昨晚到門市用餐，拍到現場已經換新菜單，發現「石二鍋漲價了」，直呼「現在連換主食都變貴 突然就沒有想去的欲望了」。掀起一票粉絲哀嚎，「天啊落差好大」、「其實變貴滿多的」，釣出消費者說「難怪⋯我想說今天怎麼多花這麼多錢」；原PO認為，「三百的價位好像就不值得去了」。不過也有人力挺石二鍋，直呼「都漲價了去還是一堆人在等」，鐵粉緩頰表示「我反而覺得都沒漲才奇怪」、「確實會考慮一下 但300這品質 我覺得還行」。大家還互相確認石二鍋是哪天漲價的？「可能剛好是今天」，並發現「原本有一份免費的冬粉也沒了」。雖然，仍有饕客認為「這個價位還有很多選擇」，掀起熱烈討論。◾️248元→269元：貴21元◾️268元→299元：貴31元◾️268元→299元：貴31元◾️318元→319元：貴1元◾️328元→389元：貴61元◾️258元→269元：貴11元◾️45元→29元：調降16元《NOWNEWS今日新聞》同步求證業者，至截稿前，王品集團暫無回應。