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▲余天（如圖）這次替林世宗站台完全沒收費，把對方當作親兄弟。（圖／林世宗服務處提供）

九合一選舉倒數，今年78歲、曾任立法委員的余天近日現身台北市議員林世宗的競選總部成立大會，接連演唱〈榕樹下〉與〈回鄉的我〉等歌曲。雖暴瘦5公斤，不過余天唱起歌來依舊中氣十足，久違出席公開場合，李亞萍透露因為現在余家的經濟重擔都靠兒子余祥銓一肩扛起，讓夫妻倆十分心疼：「所以余天也開始為了家計接選舉場，以前都是免費為黨內站台，但現在家裡需要錢，他接了二十多場吧。」余天先前傳出小中風、罹患第三期攝護腺癌後，過著退休生活，近日他驚喜現身台北市議員林世宗的競選總部成立大會，並一連演唱〈榕樹下〉、〈回鄉的我〉等經典歌，掀起全場大合唱。提及健康狀況，老婆李亞萍坦言，余天最近的確開始出門，健康狀況也往好的方向發展，「以前他走路腳會抖，現在好很多，比較穩了。」至於為何現身選舉場合，是否有新打算？李亞萍表示因為現在余家的經濟重擔都靠兒子一個人扛，常常工作到半夜，一早還要起床陪女兒玩，讓夫妻倆看了很心疼。所以余天也開始為了家計接選舉場，李亞萍說：「以前都是免費為黨內站台，但現在家裡需要錢，他接了二十多場吧。」不過這次替林世宗站台卻完全沒收費，把對方當作親兄弟。李亞萍稱讚林世宗非常善良，對地方居民和弱勢群體極為照顧，雖然夫妻倆比較晚才認識他，但仍很肯定林世宗的政治理念。不過她也笑著爆料：「他家就住在我家（山）下面，他看起來像野獸，但心地最善良！」直呼林世宗講話很有趣，地方民眾都很喜歡他。除了余天現身力挺，林世宗競總成立大會上，立委王世堅、沈伯洋也都前來站台。沈伯洋讚林世宗做人正面、歡樂，直呼：「（他）是我認識的議員裡最幽默的，掃街時最好笑的就是他，就算有人不喜歡你、討厭你，他都能用幽默化解，製造對話的空間。」活動上吸引許多支持者力挺。