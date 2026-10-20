薔琵颱風持續進逼台灣，由於目前最新動態顯示將會在周五、周六（23日、24日）影響台灣，當時又適逢光復節連假，不少民眾都非常關心颱風到底會不會襲台。《NOWNEWS》特別整理薔琵颱風最新動態，包括最新路徑、警報時間點、風雨影響、停班停課機率等，讓民眾一文看懂最新颱風動態，也能及早應對週末行程安排。
薔琵颱風仍然是強颱進逼台灣！最新路徑、警報時間點出爐
根據中央氣象署最新資料，薔琵颱風20日清晨2時的中心位置在北緯15.4度，東經136.6度，以每小時24公里速度，向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑120公里，目前依舊是強烈颱風。
最新路徑預估目前各國、各模式都還沒有共識，不過大致確定方向有兩種，一種是從台灣北部通過，一種則是會在台灣東南方開始北轉往日本去，目前氣象署預估是會提前北轉，是各國當中距離台灣最遠的路線，但台灣還是會受到外圍環流的影響，不過路徑還有不確定性，仍然要持續觀察。氣象署提到，最快周三深夜發布海上颱風警報；陸上警報如果有發布的話，最快時間為周四晚間至周五清晨。
周五、周六北部、宜花東影響躲不掉！薔琵不登陸也要注意風雨
氣象署也表示，無論颱風走的是哪條路徑，周五、周六都會受到颱風或其外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，周五北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，周六北部、東北部地區及中部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也提到，薔琵颱風登陸機率降低，不代表風雨威脅解除，颱風風場較大，暴風圈仍會籠罩北部、宜蘭上空，加上東北季風影響，各地仍須留意強風，尤其西部沿海，請提前固定戶外物品、檢查招牌與懸掛物。
薔琵颱風最新暴風侵襲率出爐！周五停班課北部、宜花東機率較高
根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，已有6縣市暴風侵襲機率飆破5成，並以「基隆市、宜蘭縣」62%最高，接著依序則是「台北市」56%、「新北市」55％、「花蓮縣」56％、「桃園市」51％，其餘縣市皆未達5成。
大家最關心周五是否會停班停課，目前看起來北部地區、宜蘭、花蓮放假的機率最高，如果颱風北轉的較晚、角度也比較小的話，周五很可能會停班停課，民眾還是要持續關注颱風動態，且要留意周四晚間各縣市政府晚間宣布的最新資訊，提前做好防颱準備。
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根據中央氣象署最新資料，薔琵颱風20日清晨2時的中心位置在北緯15.4度，東經136.6度，以每小時24公里速度，向西北西進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑120公里，目前依舊是強烈颱風。
最新路徑預估目前各國、各模式都還沒有共識，不過大致確定方向有兩種，一種是從台灣北部通過，一種則是會在台灣東南方開始北轉往日本去，目前氣象署預估是會提前北轉，是各國當中距離台灣最遠的路線，但台灣還是會受到外圍環流的影響，不過路徑還有不確定性，仍然要持續觀察。氣象署提到，最快周三深夜發布海上颱風警報；陸上警報如果有發布的話，最快時間為周四晚間至周五清晨。
氣象署也表示，無論颱風走的是哪條路徑，周五、周六都會受到颱風或其外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，周五北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，周六北部、東北部地區及中部山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也提到，薔琵颱風登陸機率降低，不代表風雨威脅解除，颱風風場較大，暴風圈仍會籠罩北部、宜蘭上空，加上東北季風影響，各地仍須留意強風，尤其西部沿海，請提前固定戶外物品、檢查招牌與懸掛物。
根據氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，已有6縣市暴風侵襲機率飆破5成，並以「基隆市、宜蘭縣」62%最高，接著依序則是「台北市」56%、「新北市」55％、「花蓮縣」56％、「桃園市」51％，其餘縣市皆未達5成。
大家最關心周五是否會停班停課，目前看起來北部地區、宜蘭、花蓮放假的機率最高，如果颱風北轉的較晚、角度也比較小的話，周五很可能會停班停課，民眾還是要持續關注颱風動態，且要留意周四晚間各縣市政府晚間宣布的最新資訊，提前做好防颱準備。