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薔琵颱風仍然是強颱進逼台灣！最新路徑、警報時間點出爐

目前依舊是強烈颱風。

一種是從台灣北部通過，一種則是會在台灣東南方開始北轉往日本去，目前氣象署預估是會提前北轉，是各國當中距離台灣最遠的路線

▲目前氣象署預估是會提前北轉，是各國當中距離台灣最遠的路線，但台灣還是會受到外圍環流的影響，不過路徑還有不確定性，仍然要持續觀察。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

周五、周六北部、宜花東影響躲不掉！薔琵不登陸也要注意風雨

薔琵颱風登陸機率降低，不代表風雨威脅解除，颱風風場較大，暴風圈仍會籠罩北部、宜蘭上空

▲目前預估周五、周六會受到颱風或其外圍環流影響，北部、東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風最新暴風侵襲率出爐！周五停班課北部、宜花東機率較高

並以「基隆市、宜蘭縣」62%最高

目前看起來北部地區、宜蘭、花蓮放假的機率最高，如果颱風北轉的較晚、角度也比較小的話，周五很可能會停班停課