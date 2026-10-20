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盧秀燕赴沖繩28小時快閃 聚焦城市交流

台中市長盧秀燕今（20）日上午從台中國際機場率團前往日本沖繩，展開為期2天、約28小時的快閃訪問。此行除了進行台中與沖繩城市交流，也結合台中市今年首創的「空中聯合婚禮」，由盧秀燕帶領66對新人搭機進行空中證婚；她並將拜會沖繩縣政府、當地台商與僑界。盧秀燕出發前受訪表示，此行最主要目的就是城市交流，因沖繩與台灣關係密切、距離也近，加上行程僅1天半，因此整體安排相對單純。盧秀燕今受訪表示，「最主要我們比較簡單，就是城市交流」，由於沖繩與台灣關係非常密切，距離也很近，加上自己這次出訪時間非常短，「只有1天半、28個小時」，因此主要就是進行一般城市交流。台中市府先前也說明，此行將聚焦深化國際觀光與經貿，以及推動台日城市外交，並安排拜會沖繩縣政府與琉球台灣商工協會。被問到國民黨立委黃健豪為何一同出訪？盧秀燕表示，這次情況比較例外，因為台中市今年要舉辦「全國首創」的市民空中集團結婚、空中聯合婚禮，「這個東西非常不好做，因為我們是全國第一次辦」，因此有許多事項需要協調。她指出，首先就是航班問題，需要了解班機安排如何配合台中市政府舉辦空中聯合婚禮，而黃健豪是立法院交通委員會委員，因此許多協調事務都拜託他出面與航空公司溝通。盧秀燕還笑說，「我私底下透露一下」，後來才知道黃健豪的蜜月就是在日本沖繩度過，「所以他滿有經驗」，市府在替新人策劃活動時，也曾向他請教。她表示，這次活動與一般在地舉辦的市民集團結婚不同，中間涉及通關、出關、航務等許多環節，因此特別感謝黃健豪協助，也邀請他陪同出訪，若過程中遇到任何問題，可以協助市府處理。