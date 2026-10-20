強烈颱風薔琵還沒到巔峰，後續強度持續提升，氣象專家賈新興表示，薔琵颱風路徑今（20）日路徑再往北修正，目前預估中心直接登陸台灣機率約6.3%，相較於前幾天下降不少，但預估海上颱風警報仍會在周四清晨（10月22日）發布，陸上警報則可能於周四深夜接力，周五、周六（10月23日至10月24日）颱風最接近台灣，北台灣、宜蘭及中部山區要注意豪大雨。
賈新興指出，薔琵颱風持續發展，颱風眼清晰深邃，整體環流相當寬廣，由於所處海溫偏暖，七級風暴風半徑達250公里，後續預估將擴大至近300公里，強度也還會略微提升，目前各國預報模式對於薔琵颱風路徑仍有分歧，不過整體趨勢逐漸朝偏北方向調整，且中心直接登陸台灣的機率已下修。
薔琵路徑大轉彎 中心登陸台灣機率6.3%
賈新興說明，從歐洲傳統超級電腦的集合預報來看，50組預報成員中，有39組模擬薔琵颱風朝台灣花東陸地登陸；但AI預報模式的結果則有所不同，歐洲AIFS及Google FV3等模式，多數預測颱風將從石垣島與宮古島之間海域通過。
若整合所有1151組集合預報成員，薔琵颱風僅有73條路徑通過台灣，中心直接登陸台灣的機率約6.3%，各國官方預測路徑也逐漸朝宮古島附近偏北修正；賈新興強調，主要原因是太平洋高壓比前幾天預期減弱的更多，路徑才會有不斷往北轉修正的情況。
周四海陸警接力 周五、周六北東防豪大雨
賈新興認為，依照目前薔琵颱風移動速度及預估路徑，海上颱風警報可能在周四清晨5點前後發布，七級風暴風圈預計觸及台灣東方100公里海域；陸上颱風警報則可能在周四深夜前後發布，預估周五清晨，颱風暴風圈邊緣就有機會接觸東北角陸地，不過，實際發布時間仍須以氣象署最新觀測及預報為準。
賈新興提醒，薔琵颱風將在周五、周六距離台灣最近，屆時「北台灣、宜蘭、中部山區」的降雨最為明顯，可能都會出現局部豪大雨；此外，明天也有東北季風增強，迎風面基隆北海岸、新北、宜蘭也會開始出現偶爾飄雨的情況，民眾務必持續關注天氣預報。
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賈新興說明，從歐洲傳統超級電腦的集合預報來看，50組預報成員中，有39組模擬薔琵颱風朝台灣花東陸地登陸；但AI預報模式的結果則有所不同，歐洲AIFS及Google FV3等模式，多數預測颱風將從石垣島與宮古島之間海域通過。
若整合所有1151組集合預報成員，薔琵颱風僅有73條路徑通過台灣，中心直接登陸台灣的機率約6.3%，各國官方預測路徑也逐漸朝宮古島附近偏北修正；賈新興強調，主要原因是太平洋高壓比前幾天預期減弱的更多，路徑才會有不斷往北轉修正的情況。
賈新興認為，依照目前薔琵颱風移動速度及預估路徑，海上颱風警報可能在周四清晨5點前後發布，七級風暴風圈預計觸及台灣東方100公里海域；陸上颱風警報則可能在周四深夜前後發布，預估周五清晨，颱風暴風圈邊緣就有機會接觸東北角陸地，不過，實際發布時間仍須以氣象署最新觀測及預報為準。
賈新興提醒，薔琵颱風將在周五、周六距離台灣最近，屆時「北台灣、宜蘭、中部山區」的降雨最為明顯，可能都會出現局部豪大雨；此外，明天也有東北季風增強，迎風面基隆北海岸、新北、宜蘭也會開始出現偶爾飄雨的情況，民眾務必持續關注天氣預報。