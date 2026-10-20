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別拖到頭痛變嚴重 藥師：應在合適時機用藥

偏頭痛每月發作4次以上 藥師揭4情況要就醫

許多現代人容易出現偏頭痛，家裡或包包也經常儲備「止痛藥」。一名35歲上班族因為頭痛頻繁，原以為吃顆止痛藥就沒事，但狀況並未減緩，甚至伴隨噁心、嘔吐的情況。藥師提醒，偏頭痛發作時，應在合適時機使用藥物，若想著「先忍忍，晚點再吃」，等到頭痛欲裂才趕緊服藥時，「火勢已經變大」，後續更難處置。亞東醫院藥學部藥師鄭芸說，面對頭痛，許多人第一個想到的是「怎麼趕快不痛」，卻容易忽略頭痛發作的頻率，及自己使用止痛藥的情況。藥師說，若頭痛已經反覆出現，就不能只是一次次把疼痛壓下來，也應進一步評估是否需要調整治療方式。鄭芸指出，當偏頭痛發作時，重點是「及時控制疼痛」及其他不適症狀，盡快恢復日常生活。換言之，「不一定要忍到痛得受不了才吃藥」，應依照醫師或藥師指示，在合適時機使用藥物。有些人會想著「現在還可以忍，晚一點再吃」，結果等到頭痛愈來愈嚴重才找藥。鄭芸表示，偏頭痛發作就像家裡突然起火，適時處理才能控制火勢，「若拖到火勢變大，後續反而更難處理。」當頭痛頻繁發作，又經常自行使用止痛藥，可能反而引發因「過度使用」止痛藥而造成的頭痛，形成「頭痛、吃藥、又頭痛」的循環。一旦需要靠止痛藥撐過一天時，就應尋求醫療評估。鄭芸建議，止痛前要分清楚「急性緩解」與「長期預防」1.急性緩解：頭痛發作時使用，目的是緩解當下的疼痛及不適。2.預防治療：平時依照醫師指示規律使用，降低未來頭痛發作的頻率及嚴重程度。如果偏頭痛每月發作4次以上，或已明顯影響工作、睡眠及日常生活，甚至急性治療效果不佳或出現副作用，醫師可能會進一步評估是否適合接受預防性治療。開始服用預防藥後，偶爾還是會頭痛，並不代表藥物沒有效果。鄭芸提到，通常是需要一段時間觀察，部分藥物也會依個人情況逐步調整劑量，因此不能只吃幾天，就急著判斷治療是否有效。鄭芸建議，治療期間可以記錄頭痛發作日期、持續時間、疼痛程度、是否伴隨噁心、怕光或怕吵，以及當天使用的藥物，回診時提供醫師參考。透過持續紀錄，更能看出頭痛是否逐漸變少、變輕，或對工作、睡眠及日常生活的影響是否降低。