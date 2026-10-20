現實世界的流星雨下進寶可夢手遊《Pokémon GO》啦！官方在現實世界發生流星雨的時間，推出「小隕星雨」活動，擁有7種不同顏色核心的流星寶可夢「小隕星」，將首度於《Pokémon GO》登場，每場流星雨會出現不同的核心顏色的小隕星，首場活動就是即日起到10月24日23:59的「獵戶座流星雨」。
6場流星雨、7種顏色小隕星登場
《Pokémon GO》將配合現實世界流星雨出現時間，推出「小隕星雨」活動，訓練家有機會在6場流星雨發生時間，在遊戲地圖遇到不同顏色核心的流星寶可夢「小隕星（流星的樣子）」，每場流星雨可以遇見其中1種顏色的「小隕星」，其中「雙子座流星雨」會有2種不同顏色的「小隕星」分別在南北半球登場，小隕星共會有紅色核心、橙色核心、黃色核心、綠色核心、淺藍色核心、藍色核心、紫色核心共7種顏色。
訓練家成功捕捉「小隕星」還能獲得更多的「星星沙子」。「小隕星雨」期間台灣時間每17:00到21:00，《Pokémon GO》遊戲內的天空將被劃破天際的流星點亮，訓練家遇到小隕星的機率也會提高。
📌獵戶座流星雨
台灣時間2026年10月19日17:00～2026年10月24日23:59
📌獅子座流星雨
台灣時間2026年11月14日17:00～2026年11月19日23:59
📌雙子座流星雨
台灣時間2026年12月11日17:00～2026年12月16日23:59
兩種不同顏色核心的「小隕星」將分別在南北半球於《Pokémon GO》首度登場。
📌水瓶座η流星雨
台灣時間2027年5月3日17:00～2027年5月8日23:59
📌水瓶座δ南流星雨
台灣時間2027年7月28日17:00～2027年8月2日23:59
📌英仙座流星雨
台灣時間2027年8月10日17:00～2027年8月15日23:59
「小隕星」改變對戰生態！攻擊、防禦有變化
「小隕星」是首次在《Pokémon GO》登場的寶可夢，牠在「流星的樣子」上場時，攻擊力較低，不過有較高的防禦力，當HP降到50％以下，小隕星就會改變樣子露出核心，提高攻擊力、降低防禦。小隕星在登場初期，只能在對戰GO火箭隊、隊長，或是在參加GO對戰聯盟時，根據HP變成不同的樣子。另外，小隕星無法參加2027年拉丁美洲國際錦標賽（Latin America International Championships 2027）。
獵戶座流星雨10/22迎極大期 最佳觀賞時間在凌晨近2點後
台北市立天文科學教育館表示，獵戶座流星雨將在10月22日（週四）凌晨迎來極大期，屬於中小型流星雨，21日上半夜容易受到月光干擾，比較暗的流星可能看不見，建議等到22日凌晨1點52分、月亮落下後，把握日出前觀賞流星。
獵戶座流星雨的活躍期間是10月2日到11月7日，是因為知名的哈雷彗星（1P/Halley）沿軌道留下的塵埃、碎塊，當地球穿過這些物質形成的流星體群，微粒進入大氣層摩擦產生高熱後發光，就形成流星。流星看起來是從獵戶座附近向外散射，因此以獵戶座命名。
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《Pokémon GO》將配合現實世界流星雨出現時間，推出「小隕星雨」活動，訓練家有機會在6場流星雨發生時間，在遊戲地圖遇到不同顏色核心的流星寶可夢「小隕星（流星的樣子）」，每場流星雨可以遇見其中1種顏色的「小隕星」，其中「雙子座流星雨」會有2種不同顏色的「小隕星」分別在南北半球登場，小隕星共會有紅色核心、橙色核心、黃色核心、綠色核心、淺藍色核心、藍色核心、紫色核心共7種顏色。
訓練家成功捕捉「小隕星」還能獲得更多的「星星沙子」。「小隕星雨」期間台灣時間每17:00到21:00，《Pokémon GO》遊戲內的天空將被劃破天際的流星點亮，訓練家遇到小隕星的機率也會提高。
台灣時間2026年10月19日17:00～2026年10月24日23:59
📌獅子座流星雨
台灣時間2026年11月14日17:00～2026年11月19日23:59
📌雙子座流星雨
台灣時間2026年12月11日17:00～2026年12月16日23:59
兩種不同顏色核心的「小隕星」將分別在南北半球於《Pokémon GO》首度登場。
📌水瓶座η流星雨
台灣時間2027年5月3日17:00～2027年5月8日23:59
📌水瓶座δ南流星雨
台灣時間2027年7月28日17:00～2027年8月2日23:59
📌英仙座流星雨
台灣時間2027年8月10日17:00～2027年8月15日23:59
「小隕星」改變對戰生態！攻擊、防禦有變化
「小隕星」是首次在《Pokémon GO》登場的寶可夢，牠在「流星的樣子」上場時，攻擊力較低，不過有較高的防禦力，當HP降到50％以下，小隕星就會改變樣子露出核心，提高攻擊力、降低防禦。小隕星在登場初期，只能在對戰GO火箭隊、隊長，或是在參加GO對戰聯盟時，根據HP變成不同的樣子。另外，小隕星無法參加2027年拉丁美洲國際錦標賽（Latin America International Championships 2027）。
獵戶座流星雨10/22迎極大期 最佳觀賞時間在凌晨近2點後
台北市立天文科學教育館表示，獵戶座流星雨將在10月22日（週四）凌晨迎來極大期，屬於中小型流星雨，21日上半夜容易受到月光干擾，比較暗的流星可能看不見，建議等到22日凌晨1點52分、月亮落下後，把握日出前觀賞流星。
獵戶座流星雨的活躍期間是10月2日到11月7日，是因為知名的哈雷彗星（1P/Halley）沿軌道留下的塵埃、碎塊，當地球穿過這些物質形成的流星體群，微粒進入大氣層摩擦產生高熱後發光，就形成流星。流星看起來是從獵戶座附近向外散射，因此以獵戶座命名。