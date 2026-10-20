戰鬥陀螺旋風席捲全台，但卻也被詐騙集團盯上！Threads上近期出現「大樹藥局萬聖節免費送戰鬥陀螺」的活動貼文，更聲稱只要加入官方LINE就能免費得到戰鬥陀螺，但《NOWNEWS》記者實際查看發文者提供的官方LINE ID，與大樹藥局官方LINE（@greattree）不同，大樹藥局官方臉書粉專也沒有相關活動消息，實際詢問大樹藥局公關，公關表示目前大樹藥局並沒有推出戰鬥陀螺相關的活動，請民眾小心不要受騙。
加入LINE就送戰鬥陀螺？帳號沒認證
Threads上近期出現一則貼文，表示「萬聖節大樹藥局竟然可以直接免費送你 BEYBLADE X 戰鬥陀螺！不會還有人不知道吧！！」更指出沒有領到的人可以直接加官方LINE申請序號兌換，但想要回覆這篇貼文，需要原PO核准，底下更有帳號直接盜用他人的照片，聲稱自己帶小孩來領戰鬥陀螺，真的領到了。
《NOWNEWS》記者原本就有加入大樹藥局的官方LINE帳號，實際加入詐騙提供的LINE帳號，發現該帳號沒有LINE官方認證，頭貼畫質還很差。實際查看大樹藥局官方臉書粉專，也沒有相關活動消息。
民眾分享詐騙經過 官方回應：目前沒相關活動
Threads上還有民眾分享自己差點受騙，他加入詐騙集團提供的LINE帳號後，對方一開始說得煞有其事，要他到Threads貼文按讚、提供手機號碼，並回覆蝦皮收到的驗證碼，民眾質疑為什麼是蝦皮，詐騙集團回覆因為是透過蝦皮發放，民眾再指出蝦皮通知上寫不要把驗證碼告訴任何人，包括蝦皮官方人員，對方還說是「防止有人上當受騙」，民眾馬上反應過來是詐騙集團，他後續也更改密碼加強帳號安全。
湯姆貓與傑利鼠，也提醒民眾，大樹藥局官方LINE ID為「@greattree」，民眾也可到官網、臉書粉專確認最新活動。
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Threads上近期出現一則貼文，表示「萬聖節大樹藥局竟然可以直接免費送你 BEYBLADE X 戰鬥陀螺！不會還有人不知道吧！！」更指出沒有領到的人可以直接加官方LINE申請序號兌換，但想要回覆這篇貼文，需要原PO核准，底下更有帳號直接盜用他人的照片，聲稱自己帶小孩來領戰鬥陀螺，真的領到了。
《NOWNEWS》記者原本就有加入大樹藥局的官方LINE帳號，實際加入詐騙提供的LINE帳號，發現該帳號沒有LINE官方認證，頭貼畫質還很差。實際查看大樹藥局官方臉書粉專，也沒有相關活動消息。
Threads上還有民眾分享自己差點受騙，他加入詐騙集團提供的LINE帳號後，對方一開始說得煞有其事，要他到Threads貼文按讚、提供手機號碼，並回覆蝦皮收到的驗證碼，民眾質疑為什麼是蝦皮，詐騙集團回覆因為是透過蝦皮發放，民眾再指出蝦皮通知上寫不要把驗證碼告訴任何人，包括蝦皮官方人員，對方還說是「防止有人上當受騙」，民眾馬上反應過來是詐騙集團，他後續也更改密碼加強帳號安全。
湯姆貓與傑利鼠，也提醒民眾，大樹藥局官方LINE ID為「@greattree」，民眾也可到官網、臉書粉專確認最新活動。