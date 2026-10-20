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農路從3米拓寬至15米 遭疑公帑替私人渡假村鋪路

檢調追查資金流向 吳俊立遭約談釐清案情

年底九合一大選進入倒數，國民黨台東縣長參選人、現任縣議會議長吳秀華家族卻捲入司法風暴。台東地檢署偵辦「東映渡假村」農路拓寬涉圖利案，今（20）日上午再度發動搜索行動，據了解，前台東縣長、吳秀華胞兄吳俊立上午9時許剛抵達台東豐年機場，隨即遭檢調人員帶走約談，檢調也同步搜索吳俊立住處及吳秀華服務處。全案起因於吳秀華家族投資開發的「東映渡假村」，遭無黨籍台東縣議員林參天質疑，縣府農業處辦理「知本建和青海路三段338巷農路改善工程」時，沿線僅有1戶農家設籍，卻動用公帑將原本約3米寬的農路拓寬至15米，且道路終點直通吳家投資的渡假村，因而引發涉嫌圖利特定業者及占用國有土地等爭議。檢調先前已針對本案展開多波搜索及約談，其中，吳俊立重要助手、同時擔任吳秀華服務處秘書的邱嘉平，已被依《貪污治罪條例》列為被告，並遭法院裁定羈押禁見。據了解，檢調持續比對相關人員供詞及事證，進一步追查工程決策過程、資金流向及相關人員是否涉及不法。隨著台東縣議會會期結束，檢調今日擴大偵辦，除在機場約談吳俊立，也前往其位於台東市連航路的辦公室、住處，以及吳秀華服務處搜索。至於吳俊立在整起案件中扮演何種角色、是否涉及不法利益輸送，仍有待檢調進一步調查釐清。