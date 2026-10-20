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桃園中壢霸凌案掀眾怒！600人包圍宮廟：現場扛轎、撒假鈔

出動154名警力維持秩序！中壢警分局親自到場：曝案件最新進度

桃園市中壢區近日傳出少年霸凌案件，一名少男在宮廟廣場前遭多名少年、少女包圍踹打，施暴影片瞬間點燃社會怒火，，呼籲民眾理性表達訴求。該起事件發生在10月15日晚間，桃園市中壢區某宮廟前，一名少年遭多名少男、少女包圍毆打，過程中出現踹打、拖行，少年痛苦倒地並發出慘叫。相關影片迅速在Threads上流傳，施暴者行徑點燃眾人怒火。隨著事件持續延燒，就有網友在網路上號召民眾前往宮廟抗議。昨（19）日晚間，周邊陸續湧入眾多民眾，短短幾小時就累積600人，現場民眾不斷高喊「拒絕霸凌」、「霸凌零容忍」等口號，甚至還有人扛轎、燃放鞭炮及撒千元假鈔，甚至還要求警方交出涉案當事人，現場氣氛一度緊張。對此，中壢警分局出面表示，警方事前已掌握網路號召聚集情資，19日晚間6時30分即提前部署警力，發現民眾陸續到場後立即請求支援，先後出動154名警力維持秩序，勸離聚集群眾，同時驅離現場轎班，避免衝突升高。此外，中壢警分局局長林鼎泰也親自到場，向聚集民眾說明案件進度，表示涉案少年已於18日由家長陪同到案說明，經警方調查後，均已移請桃園地方法院少年法庭審理。林鼎泰強調，警方對暴力行為絕不寬貸，但不能容忍以私刑方式表達不滿，更不應讓無辜社區居民承受恐懼與紛擾。根據中壢警分局表示，針對該案後續已啟動少年輔導機制，並通報教育局及校方介入，將持續關注相關少年的身心狀況，同時呼籲民眾理性表達訴求，勿藉聲援之名從事恐嚇、暴力或其他違法行為。