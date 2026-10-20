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金州勇士新球季開打前虛驚一場！明星後衛柯瑞（Stephen Curry）日前在球隊公開訓練的對抗賽中不慎扭傷右腳踝，一度跛行提前返回休息室。不過最新消息顯示，他經過一晚治療與休息後，今天已經完整參與球隊訓練，總教練科爾（Steve Kerr）也確認傷勢並無大礙，預計可以照常出戰對洛杉磯湖人的開幕戰。勇士週日在大通中心舉行公開訓練，柯瑞在對抗賽中持球時腳步失去平衡，扭到右腳踝後立即停下來，隨後跛行離場並返回休息室。現場一度有人擔心是上季困擾他的右膝再次出問題，不過科爾賽後澄清，受傷部位是右腳踝，而非膝蓋。科爾透露，柯瑞回到訓練室後就告訴他自己沒事，「他說他沒問題。」傷勢並沒有進一步惡化。柯瑞週一早上已經完整參加勇士訓練，科爾也直接表示：「他沒事，他完整參加了訓練。」勇士目前預期，柯瑞將能在週三作客洛杉磯湖人的2026-27球季開幕戰正常出賽。對勇士而言，這無疑是一大利多。球隊目前包括巴特勒（Jimmy Butler III）、穆迪（Moses Moody）都受到膝傷影響，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也因健康問題缺陣，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則受到背部不適困擾，柯瑞能趕上開幕戰尤其重要。38歲的柯瑞將在明年3月滿39歲，上季受到右膝傷勢影響，只出賽43場，其中一度連續缺席27場、超過兩個月無法上陣。即使出賽數大幅下降，他仍繳出場均26.6分、4.7助攻、3.6籃板與1.1次抄截，進攻效率依舊維持頂尖水準。也因為年齡與過去傷病史，勇士今年季前賽對柯瑞的使用明顯更加謹慎，包括限制比賽時間、調整訓練量，希望避免在漫長球季初期過度消耗。