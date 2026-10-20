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▲全國電子擴大AI穿戴商品布局，10月20日率先上市的INMO GO3；10月27日再由BleeqUp Ranger接棒，搶攻戶外運動與第一視角攝影需求。（圖／翻攝畫面）

全國電子擴大AI穿戴商品布局，攜手寶島眼鏡串聯智慧眼鏡選購與專業配鏡服務，並推出雙方會員專屬優惠。今（20）日率先上市的INMO GO3，主打眼前翻譯字幕、雙向溝通與5秒磁吸換電；10月27日再由BleeqUp Ranger接棒，搶攻戶外運動與第一視角攝影需求。鎖定出國旅遊、外語交流與日常工作需求，INMO GO3支援101種語言AI即時翻譯，將翻譯字幕直接顯示在眼前，搭配INMO Speaker領夾音箱，協助使用者進行雙向外語溝通。另具備AI即時問答、會議錄音、逐字稿及重點摘要功能，讓智慧眼鏡延伸至更多生活場景。INMO GO3於今（20）日在全國電子開賣，配件組合包含智慧眼鏡、Speaker領夾音箱、Ring4智慧互動戒指及備用電池(含充電盒)，優惠組合價27,900元。產品採用可替換電池設計，透過5秒磁吸換電，降低等待充電造成的使用中斷，方便旅 遊、工作等長時間外出情境使用。喜愛騎乘與戶外活動的消費者，可關注10月27日上市的BleeqUp Ranger。產品整合相機、耳機、對講機與運動眼鏡四合一功能，支援3K 60FPS第一視角錄影與防震，方便記錄沿途風景及運動過程。BleeqUp Ranger同時具備AI自動剪輯、即時對講、開放式耳機及GPS運動紀錄功能，可協助整理精彩片段，記錄路線、速度、距離與時間，讓運動紀錄與社群分享更方便。此次智慧運動眼鏡搭配Ranger行動電源及藍牙控制器，配件組合價18,390元。考量近視族的配戴需求，全國電子攜手寶島眼鏡，提供智慧眼鏡選購後的專業驗光與配鏡服務。INMO GO3、BleeqUp Ranger專屬配鏡方案以3,000元專案價，提供原價6,000元的Nikon 1.60單焦非球面鏡片，並免費升級濾藍光，讓消費者兼顧智慧功能與個人視力需求。另推出INMO GO3「雙站集章」活動，消費者於全國電子購買INMO GO3及光學鏡框，再前往寶島眼鏡完成專業驗光配鏡並蓋章，集滿雙章即可在寶島眼鏡領取INMO GO3眼鏡保護膜1組。此外，2026年10月20日至2027年6月30日，全國電子會員出示全國電子APP會員畫面，至全省寶島眼鏡門市選購一般眼鏡、太陽眼鏡，享定價7折，折扣後再享滿千折百，折抵無上限，限配整付眼鏡；選購長戴式隱形眼鏡享8折，另贈隱形眼鏡保養套組。寶島眼鏡會員也能享有家電購物好康。2026年10月20日至12月31日，出示寶島會員APP畫面，即可至全國電子享延長保固加購9折、購買空調享免費到府場勘，以及指定資通訊周邊商品滿2,000元折100元優惠。從眼前字幕到第一視角攝影，AI智慧眼鏡的操作與配戴感受，都可透過實機體驗進一步了解。全國電子規劃全台100家指定體驗門市，協助消費者依旅遊、工作或戶外運動需求，選擇適合自己的產品，各店展示品項與開放體驗時間依公告為準。