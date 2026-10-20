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三方峰會擬趁中國APEC舉行 日期與議程尚未敲定

俄烏停戰可能成議題 川普不排除烏克蘭缺席

再批澤倫斯基不利談判 建議烏克蘭換人協商

訪中是否會見金正恩？川普：目前不確定

美國總統川普（Donald Trump）19日表示，對於11月訪問中國期間，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方會談抱持開放態度，並希望將核武及核裁軍納入討論。至於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是否應參與俄烏停戰談判，川普則強調，只要有助於結束戰爭，不論誰出席都願意推動會談。根據南華早報報導，川普19日在白宮外準備前往堪薩斯州時接受記者訪問，談及美中俄三方峰會的可能性。川普表示：「我們可以討論核武與核裁軍。如果習主席希望舉行會談，我就願意參加。」他稱，如果能推動核裁軍，將是自己對全世界的一項重大貢獻。不過，川普並未說明可能達成的核武協議將涵蓋哪些範圍，也沒有提出具體的裁軍目標。川普表示，三方會談是由他提出的構想，可能安排在11月訪問中國期間舉行，但目前尚未確定日期或具體議程。此前，克里姆林宮曾透露，美俄中領袖可能利用11月在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會進行會談。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）上週也表示，三國領袖舉行會談將具有正面意義，但相關安排仍處於討論階段。除了核武問題，俄烏戰爭也可能成為三方會談的重要議題。當記者詢問，是否願意在澤倫斯基未出席的情況下，與習近平及普丁討論俄烏戰爭時，川普表示，只要能促成停戰，他願意嘗試任何可能的方式。川普說：「只要是我能做的、能夠結束這場戰爭的事情，不管誰在場或不在場，我都願意去做。」這番表態也讓外界更加關注，美俄中三國領袖是否可能在烏克蘭未直接參與的情況下，討論涉及其國家未來的和平安排。川普同時加重對澤倫斯基的批評，甚至暗示烏克蘭應該更換談判代表。川普表示：「或許現在是澤倫斯基找其他人來談判的時候了。」針對外界批評他暫緩對俄羅斯制裁，形同支持普丁，川普則反駁，自己支持的並非俄羅斯，而是結束俄烏戰爭，「我支持的是停止俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭。」他接著指控澤倫斯基並未積極協助推動停戰，甚至懷疑對方是否真的希望結束衝突，但未提出具體證據。川普強調，自己的目標是避免更多人因戰爭喪命。另一方面，川普也被問及11月亞洲行期間，是否可能與北韓領導人金正恩舉行會談。對此，他表示目前尚不確定，也不清楚是否有人正式提出會面要求。不過，川普仍強調，自己與金正恩的關係「非常好」。