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盧秀燕被問到是否掌握蔣萬安民調？僅簡短回應

2026台北市長選戰升溫，信民兩岸研究協會9月民調顯示，台北市長蔣萬安僅以41.7%支持度小幅領先民進黨參選人沈伯洋的40.5%，雙方差距僅1.2個百分點，協會今（20）日將公布第二波民調，結果備受關注。而台中市長盧秀燕昨才證實接下蔣萬安競選總部主委，她今早出訪日本沖繩前，被問及蔣萬安目前民調似乎偏低、是否掌握最新結果時僅低調回應，「目前我沒有看到」，表示若收到消息再向外界說明。信民兩岸研究協會9月公布的首波台北市長民調中，蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋40.5%，差距僅1.2個百分點；該協會也將於20日公布第二波10月份的民調結果。另一方面，台中市長盧秀燕昨才證實接受請託，將擔任蔣萬安競選總部主委，強調「首都很重要，義不容辭」。而針對民調議題，盧秀燕今早從台中國際機場出發訪問日本沖繩時，被媒體問到蔣萬安目前民調似乎偏低，以及是否已掌握信民協會今即將公布的民調結果？盧秀燕僅表示：「基本上，如果有收到消息再跟大家說明。那，目前我沒有看到，謝謝。」信民協會該次9月次民調由戴立安進行問卷設計與分析，調查對象為設籍台北市年滿20歲的民眾，調查時間為9月16日至9月18日。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣設計是住宅電話與行動電話雙架構抽樣，樣本規模為成功完訪1076人(住宅電話752人、行動電話324人)，合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。