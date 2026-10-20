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▲田曦薇把人頭丟給養父這一幕，讓觀眾都嚇瘋，沒想到會拍出這麼狠的劇情。（圖／翻攝自Netflix）

▲假千金君黛同樣是惡女，但她個性偏向囂張跋扈，不把別人的命看在眼裡。（圖／翻攝自優酷台灣YouTube）

📌《嫁金釵》播出資訊

開播日期：2026年10月16日

播出平台：優酷（Youku）、Netflix

集數：共30集

導演：楊龍

編劇：周末

改編原著：笑佳人同名小說《嫁金釵》

主要演員：

田曦薇 飾 魏嬈（阿丑）／君黛（一人分飾兩角：真千金魏嬈與假千金君黛）

閆桉 飾 陸濯（國公府世子）

其他演員：劉小北、潘珺雅、代高政、毛林林、崔奕、王一楠

劇情大綱：

承安伯府真千金魏嬈（田曦薇 飾）幼年時因變故流落市井淪為夜香婦。假千金君黛（田曦薇 飾）為了逃避嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯（閆桉 飾），設計逼迫容貌相同的魏嬈替嫁沖喜。魏嬈為籌措養母醫療費答應替嫁，不料新婚當晚陸濯奇蹟般甦醒，並對這位動機不純的「新婚妻子」產生戒備與試探。兩人在互相博弈的過程中漸生情愫，魏嬈憑藉聰慧解開身世之謎，並協助國公府化解危機，最終夫妻二人並肩作戰保家衛國。

由田曦薇主演的中國古裝劇《嫁金釵》開播後火速掀起觀眾討論，她在劇中一人分飾兩角，是承安伯府的真千金，卻被掉包流落在外，還被爛賭的養父以300錢的價格賣給債主。田曦薇在劇中被對方硬上，她拚命反抗才沒被得逞，聽到對方還要報復她的妹妹與媽媽，田曦薇當場殺紅眼，直接砍下債主的人頭，還親手丟給養父，超狠一幕讓粉絲全看傻。《嫁金釵》劇情超狗血，田曦薇飾演的魏嬈本來是伯府千金，被掉包後丟到民間，由窮困的養父母扶養，取名「阿丑」。而她的養母患有肺病，無法工作，只能躺在床上一直咳嗽，養父則是爛賭鬼，整天只會喝酒、回家討錢，讓阿丑早就恨透了他。更誇張的是，養父為了還賭債，甚至將阿丑賣給債主，還主動帶人到家裡，要讓債主直接睡了阿丑，簡直狼心狗肺。好在阿丑當下拚死反抗，拿起一旁的柴刀揮舞，才將債主打傷。她本來要趁機逃跑，結果聽到債主嚷嚷：「妳這個賤丫頭，老子一定要把妳抽筋扒皮，連妳那肺癆鬼的娘和妹妹，一起賣到娼館去，永世不得翻身。」阿丑瞬間變臉，當場拿刀把對方的頭顱砍下。這血腥一幕劇組沒有直拍，但下秒，田曦薇手提債主的人頭走出房門，把頭丟給爸爸，並冷冷的吐了一句：「阿翁，你的300錢」，陰狠的眼神讓人不寒而慄，觀眾也都被這劇本的狗血程度嚇到。而阿丑因為殺人入獄，但由於她和假千金君黛長得一模一樣，後來被魏府所救，安排她替嫁，去替將死的世子沖喜，阿丑因此意外回歸「魏嬈」這個名字，與君黛的人生也從此交織在一起。後面兩人將為了世子妃的位置展開鬥爭，身世謎團何時能揭曉，觀眾都很期待。粉絲更狂誇田曦薇的演技，直呼她把假千金的陰險狠辣還有真千金的果敢決斷演繹的恰到好處：「田曦薇真的演得特別好啊，我以為君黛就是那種傳統惡女，而魏嬈是那種苦命善良的野草女主，結果魏嬈居然也是一個能手刃奸人砍頭示眾的角色」、「說是雙惡女，但其實魏嬈只是為了保護自己，君黛則是一心想害死別人，我覺得小田有演出兩者的不同」、「真的沒想到砍頭也能播，田曦薇眼神殺瘋了」。