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▲艾敬粉絲想替她爸媽還錢。（圖／翻攝自微博）

韓國女團「A2O LITE」13歲成員AIJING（盛艾敬）近來因超強台風和扎實的舞蹈爆紅，但她的雙親捲入拖欠薪資風波，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元），不少網友憤而抵制要她退團，讓AIJING的粉絲心疼，還有人說要拉群組，幫AIJING的爸媽還錢，登上微博熱搜。中國籍的艾敬AIJING年僅13歲，就是許多舞蹈大賽的常勝軍，上過超過100名舞蹈老師的課，堅強實力不容小覷，她的鏡頭感也非常敏銳，不少人大讚她是天生的明星，然而這樣未來無可限量的女孩，卻因為父母積欠薪資，遭到部分網友抵制，讓粉絲心疼不已。微博更出現「幫AIJING父母還錢」的帖子，有粉絲認真發問，「有願意幫忙的，我們組織一下，最好把艾敬媽媽也拉進來，有問題，我們當下先解決問題，現在只想艾敬好好享受舞蹈，享受出道的喜悅。」事實上，先前有網友捕捉到AIJING下班後狀態不好的畫面，和她在舞台上開心揮手、對粉絲狂比愛心的狀態呈現極大反差，也難怪粉絲會出此下策。只不過這樣的貼文，也讓反對方開始「反串」，發文喊「所有支持AIJING寶寶的粉絲們，我們替她父母還錢吧，這樣就沒有爭議了」，最下方還不忘記強調，皆是反諷調侃，僅供成年人理性看待，請勿模仿。事實上，網友在意的並不是欠薪的問題，而是他們一邊拖欠薪資，又一邊砸重金讓女兒在韓國出道，AIJING才13歲，就已經找超過100名舞蹈老師上過課，還赴美參加WOD世界舞蹈大賽，單場成本就要2、30萬元。她的父母張靜、盛嘉川所成立的「北京索菲思教育科技有限公司」長達2年的時間沒有按時付薪水給員工，還遭到法院裁定強制執行到院清償，總債務高達345萬元（約台幣1550萬元），張靜第一時間發文承認過錯，並表示正在協商處理，絕對會負起責任，希望此事不要影響到孩子。