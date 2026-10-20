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薔琵周四明顯北轉 海警最快周三深夜發布

▲薔琵颱風的颱風眼清晰，結構對稱，是非常大型的系統。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北北基暴風侵襲率破6成 薔琵強度持續增強

▲薔琵颱風最新暴風侵襲機率，基隆、宜蘭突破60%，台北、新北、花蓮都在50%以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑再往東修正，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四（10月22日）因為太平洋高壓減弱，薔琵颱風明顯北轉，中心登陸台灣機率降低，但仍不排除暴風圈接觸陸地，海上颱風警報最快周三深夜（10月21日）至周四清晨發布，陸警則可能於周四晚間發布，且薔琵颱風未來24小時內，強度將達最顛峰。曾昭誠指出，薔琵颱風今明兩天都還會穩定朝西北西移動，直到周四因為「太平洋高壓減弱」，路徑會明顯往北轉向，並從石垣島和宮古島附近海域通過，相較於前幾天，今天的預估路徑有明顯再往東修正的情況，因此中心登陸台灣的機率也有降低。曾昭誠說明，雖然薔琵颱風預估路徑有較遠離台灣，但仍有一定威脅，氣象署預估周三深夜至周四清晨會發布「海上颱風警報」，首波海警範圍可能會針對「台灣東部海面」，且由於薔琵颱風暴風圈不排除接觸台灣陸地，所以「陸上颱風警報」也有機率在周四晚上發布。據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，宜蘭縣、基隆市暴風侵襲機率最高達61%，台北市其次來到56%，花蓮縣、新北市54％、桃園市49%、新竹縣42%。曾昭誠也提到，薔琵颱風所處地區海溫偏暖，強度持續向上發展，預估24小時內，近中心最大風速有機會來到每秒60公尺，暴風半徑更有機會達到300公里，在衛星雲圖上，薔琵颱風眼清晰，結構對稱，是相當完整的結構。