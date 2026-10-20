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年底選舉倒數38天，信民協會今（20）日公布台北市長最新民調，台北市長參選人沈伯洋支持度50.3％超車領先蔣萬安33.3％，相較於9月調查，沈伯洋增加9.8個百分點，蔣萬安減少8.4個百分點。本次調查顯示有41.2%台北市受訪民眾認為蔣萬安適合擔任台北市長比9月減少8.8個百分點，46.8%認為不適合比9月增加8.5個百分點，未明確回答有12.0%，可見1個月以來有17.3%台北市民眾對蔣萬安擔任台北市長的適合度評價轉趨負向。此外有56.6%台北市受訪民眾認為沈伯洋適合擔任市長比9月增加10.4個百分點， 27.5%認為不適合比9月減少5.0個百分點，未明確回答的有16.0%。可見這1個月以來有15.4%台北市民眾對沈伯洋擔任台北市長的適合度評價轉趨正向。這項民調由戴立安負責問卷設計與分析，畢肯市場研究公司執行電訪，執行時間為本月14日至16日，調查對象為設籍於台北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1075人（住宅電話753人、行動電話322人），抽樣誤差最大值為±3.0%。