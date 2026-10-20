我不知道未來會如何，但我很想感謝道奇球迷，過去6年來給予我的關懷，尤其是今年。

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維西亞效力道奇已達6年 季後發文感謝球迷

很難用言語形容這是什麼感覺，有自信心、外界期待還有我的心理狀態，在各種情緒間經歷很多掙扎，我很感謝隊友們，在我情緒低落時給我支持，在我心情高漲時接納我的情緒。

2年合約到期成自由球員 球迷喊話加價留下

「這裡是你的家，歡迎你回來！」、「還要一起拿很多座冠軍」、「每年都穩定出賽，該讓他加薪留下了吧！」

洛杉磯道奇國聯冠軍賽0：4被密爾瓦基釀酒人橫掃，無緣3連霸，主力左投後援維西亞（Alex Vesia）2年580萬美元合約到期，即將投入自由市場，他稍早於社群發文，暗示可能離開道奇，「維西亞於發文中透露，今年經歷自己最艱難的一年，「維西亞2021年來到道奇，至今已效力6季，每年都能至少為球隊出賽41場，成為道奇近年在國聯稱霸的主力後援投手，今年更一口氣出賽72場，戰績3勝1敗、防禦率2.64，有20次中繼成功、3次救援成功，累積58局中有74次三振，被打擊率僅1成47，ERA+高達161。維西亞去年與道奇簽下2年580萬美元合約，但去年世界大賽G1開打前，剛出生的女兒卻意外驟逝，他因這起重大家庭隱私事務緊急離隊，今年4月趕在開季前重返球場，並再度投出水準以上表現。維西亞近年靠著飆破97英里火球、以及極端高壓式出手，成為國聯具備高球威、三振能力的代表性左手牛棚，過去沒有太多關於他可能離開道奇的傳言，但今年球季結束後的發文，也讓不少球迷擔心他是否要離開洛城，高喊希望他別走，