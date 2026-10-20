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國安會副秘書長林飛帆今（20）日將赴國防大學演講，引發議論，有網友不滿，林飛帆只做過替代役，卻到國防大學專題演講，質疑他的專業背景。國防部長顧立雄今證實此事，稱林在全社會防衛韌性的投入有目共睹，今年國防大學深造教育，新增全社會防衛韌性課程，林飛帆根據他參與的經驗交流，「我想是適切安排」。顧立雄說，林飛帆過去這兩年在全社會防衛韌性的投入有目共睹，不管在相關計畫作為，或者透過國軍相關演習，結合進行實兵演練，林飛帆投入非常深。顧立雄說，今年國防大學深造教育，新增全社會防衛韌性課程，由林飛帆根據參與經驗跟大家交流，他想是適切安排。至於是否所有學官都會參與，顧立雄說，相關細節他不是非常清楚，但是現在有全社會防衛韌性的課程，林飛帆這方面投入相當深，所以跟所有學官進行分享是適切的。