iPhone用戶注意，不少人習慣使用磁吸手機殼、磁吸支架或車用手機架，方便日常使用，但這些配件可能成為影響拍照品質的原因。蘋果（Apple）在官方支援文件中提醒，部分第三方磁吸配件若含有強力磁鐵或磁性金屬，且過於靠近iPhone後置鏡頭，可能干擾相機的自動對焦及光學防手震功能，甚至讓感測器暫時失效，導致拍攝品質下降。
根據蘋果官方支援文件「磁性配件可能會對iPhone相機造成干擾」，iPhone相機為了在拍照或錄影時維持清晰畫質，部分機型搭載光學影像穩定功能（OIS）及閉路式自動對焦（AF），能夠在手機晃動、震動時，自動調整鏡頭位置，減少影像模糊。
蘋果解釋，iPhone相機內部的鏡頭位置感測器會對磁場產生反應，如果磁鐵過於靠近感測器，可能造成干擾或讓感測器暫時失效，不僅降低偵測準確度，也會限制鏡頭的移動範圍。蘋果指出，受到磁場干擾時，相機仍可透過其他穩定方式繼續拍照，但無法正常發揮OIS及閉路式AF的效果，因此可能影響照片及影片的清晰度。
哪些磁吸配件要注意？蘋果點名手機殼、車用支架
蘋果特別提醒，部分第三方配件內含強力磁鐵或可磁化金屬板，包括磁吸式手機保護殼、可拆卸式保護殼、翻蓋式保護套，以及用來固定手機的車用支架等，都可能讓磁性零件靠近iPhone後置鏡頭。
如果磁鐵位置太靠近鏡頭，就可能影響相機正常運作。蘋果建議，為了獲得最佳拍攝效果，應避免使用會讓強力磁鐵或磁性金屬靠近後置相機的配件。
但不代表所有磁吸配件都會傷害iPhone相機，官方警示的重點，在於強力磁場是否靠近相機感測器。
iPhone拍照突然模糊怎麼辦？蘋果教4招排除
如果發現iPhone拍照突然模糊、對焦不正常，蘋果建議先檢查手機周邊配件，並依照以下方式排除問題：
1.移除磁吸配件：先取下手機保護殼、磁吸配件及可能干擾鏡頭的配件，再重新拍照測試。
2.清潔相機鏡頭：使用超細纖維擦拭布，清潔前後相機鏡頭，排除髒污影響。
3.重新啟動並更新iOS：重新啟動手機，確認系統已更新至最新版本。
4.再次測試相機：檢查前後鏡頭能否正常拍攝；如果問題仍未改善，可能需要尋求專業維修。
磁場干擾不一定代表鏡頭已永久損壞，如果移除相關配件後，相機恢復正常，就可能與外部磁場有關。對於經常使用磁吸配件的iPhone用戶，尤其習慣將手機固定在車架上，或搭配特殊攝影配件拍照的人，應留意磁鐵與後置鏡頭之間的距離，避免影響拍攝效果。
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哪些磁吸配件要注意？蘋果點名手機殼、車用支架
蘋果特別提醒，部分第三方配件內含強力磁鐵或可磁化金屬板，包括磁吸式手機保護殼、可拆卸式保護殼、翻蓋式保護套，以及用來固定手機的車用支架等，都可能讓磁性零件靠近iPhone後置鏡頭。
如果磁鐵位置太靠近鏡頭，就可能影響相機正常運作。蘋果建議，為了獲得最佳拍攝效果，應避免使用會讓強力磁鐵或磁性金屬靠近後置相機的配件。
但不代表所有磁吸配件都會傷害iPhone相機，官方警示的重點，在於強力磁場是否靠近相機感測器。
iPhone拍照突然模糊怎麼辦？蘋果教4招排除
如果發現iPhone拍照突然模糊、對焦不正常，蘋果建議先檢查手機周邊配件，並依照以下方式排除問題：
1.移除磁吸配件：先取下手機保護殼、磁吸配件及可能干擾鏡頭的配件，再重新拍照測試。
2.清潔相機鏡頭：使用超細纖維擦拭布，清潔前後相機鏡頭，排除髒污影響。
3.重新啟動並更新iOS：重新啟動手機，確認系統已更新至最新版本。
4.再次測試相機：檢查前後鏡頭能否正常拍攝；如果問題仍未改善，可能需要尋求專業維修。
磁場干擾不一定代表鏡頭已永久損壞，如果移除相關配件後，相機恢復正常，就可能與外部磁場有關。對於經常使用磁吸配件的iPhone用戶，尤其習慣將手機固定在車架上，或搭配特殊攝影配件拍照的人，應留意磁鐵與後置鏡頭之間的距離，避免影響拍攝效果。