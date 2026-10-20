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場次 台灣時間 對戰組合 比賽地點 G1 10月24日（六）上午8：08 光芒@釀酒人 密爾瓦基 G2 10月25日（日）上午8：08 光芒@釀酒人 密爾瓦基 G3 10月27日（二）上午8：08 釀酒人@光芒 坦帕灣 G4 10月28日（三）上午8：08 釀酒人@光芒 坦帕灣 G5＊ 10月29日（四）上午8：08 釀酒人@光芒 坦帕灣 G6＊ 10月31日（六）上午8：08 光芒@釀酒人 密爾瓦基 G7＊ 11月1日（日）上午8：08 光芒@釀酒人 密爾瓦基

世界大賽對戰組合出爐！坦帕灣光芒今（20）日在美聯冠軍賽G6迎戰克里夫蘭守護者，靠帕拉西歐斯（Richie Palacios）兩分打點二壘安打先馳得點，卡米內羅（Junior Caminero）、迪亞茲（Yandy Diaz）於7局、8局先後補上兩分砲，加上先發佩洛塔（Freddy Peralta）5.1局僅失1分，終場光芒以7：3淘汰守護者，系列賽4勝2敗晉級，睽違6年、隊史第三度進軍世界大賽，將與釀酒人爭奪隊史首冠。守護者此役採取牛棚車輪戰，由阿姆斯壯（Shawn Armstrong）先發。光芒2局下由卡米內羅率先敲安，守護者隨即換上左投赫林（Tim Herrin）。辛普森（Chandler Simpson）擊出野手選擇上壘後，成功盜上二壘，小梅薩（Victor Mesa Jr.）再選到保送。德盧卡（Jonny DeLuca）擊出中外野平飛球遭接殺，辛普森趁勢推進三壘，小梅薩接著盜上二壘。帕拉西歐斯把握兩出局二、三壘有人機會，掃出右外野二壘安打，一棒送回兩名跑者，幫助光芒取得2：0領先。3局下，希克斯（Liam Hicks）安打、卡米內羅保送，辛普森再以短打安打形成滿壘。小梅薩擊出野手選擇，雖讓希克斯在本壘遭封殺，但德盧卡隨後以左外野高飛犧牲打送回卡米內羅，將比分擴大為3：0。佩洛塔前5局力保不失，4局上面對艾戴爾（Jo Adell）二壘安打、勞（Nathaniel Lowe）保送造成的無人出局一、二壘危機，先解決巴札納（Travis Bazzana），再讓貝利（Patrick Bailey）擊出雙殺打，成功化解攻勢。守護者直到6局上才突破封鎖，德勞特（Chase DeLauter）率先敲出二壘安打，一出局後，勞以中外野安打送回1分，追成1：3。佩洛塔用84球完成5.1局，被敲5支安打，送出3次三振、3次保送，失掉1分自責分。接手的左投布瑟（Cam Booser）先解決巴札納、貝利，7局上再投出三上三下，合計1.2局面對5名打者全部解決，穩住光芒領先。7局下，光芒面對守護者後援史密斯（Cade Smith）再度發動攻勢。希克斯先選到保送，卡米內羅隨後轟出左外野方向、飛行距離346英呎的兩分全壘打，將比分擴大為5：1，替球隊增添保險分。8局上，光芒面臨兩出局滿壘危機，西摩（Ian Seymour）連丟2次四死球，守護者兵不血刃追回2分，隨後凱利（Kevin Kelly）緊急登板救火，以三振成功化解危機。8局下迪亞茲（Yandy Diaz）回敬一發2分砲奠定勝基。光芒在系列賽前3戰一度以1勝2敗落後，接著連贏3場完成逆轉，將美聯冠軍留在坦帕灣。守護者則在取得系列賽領先後未能延續優勢，最終無緣晉級。光芒過去曾在2008年、2020年闖進世界大賽，這次睽違6年再度登上爭冠舞台，將交手在國聯冠軍賽橫掃道奇的釀酒人。兩隊都將以隊史首座世界大賽冠軍為目標，為本季季後賽寫下最終篇章。釀酒人例行賽戰績優於光芒，因此握有世界大賽主場優勢，首戰將於台灣時間10月24日在密爾瓦基開打，第3至第5戰移師坦帕灣；若系列賽打到第6、7戰，再回到釀酒人主場決勝。