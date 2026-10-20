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地方大選倒數39天，台東縣今（20）日爆出震撼彈，國民黨縣長參選人吳秀華的哥哥、前台東縣長吳俊立在松山機場遭檢方帶走，其住處和吳秀華的服務處也被搜索，不確定和他們近期捲入的「東映渡假村」周邊農路拓寬弊案是否有關。吳秀華的競選總幹事、台東立委黃建賓透露，一直在選區聽到檢調會動作的提醒，他也質疑若該案真有問題，為何等到選前40天才偵辦，批評民主國家不應用司法影響選情。黃建賓說，他也是剛剛接獲新聞，他納悶的是，這個案子是多年前的案子，那在這個時間點發動這樣的大規模的搜索，特別是針對候選人的親屬，也不禁會讓民眾來擔心說，是不是司法又要介入選舉？民眾其實很常講：「沒選舉都沒事情，一選舉都有事情。」在這個時間點發動，當然會受到質疑嘛。黃建賓說，希望司法能夠秉持公正，那也不要用政治力量、用司法來介入台東的選舉，還給台東一個乾淨的選舉，民主國家不應該用司法來影響整個選情的結果。黃建賓強調，台東一直以來都是很純樸的地方，那這些議題它並不是今天才發生，它是多年前的一個案子，那早期如果真的有問題，應該就早就要偵辦，而不是留到選舉。那這樣很難讓這些支持者去相信是公平的，那特別是司法介入這事情，這是現在民眾最不喜歡看到的狀況。黃建賓透露，一直在選區聽到檢調會動作的提醒，就是大家對司法的不信任，尤其今年選舉有特別多查賄動作，甚至立委也會好奇，到底30元的標準在哪，法務部也沒有辦法給明確答案，讓大家覺得是不是挑顏色辦案，這是要給社會公平的說明跟交代。至於是否衝擊選情？黃建賓坦言會打擊選舉士氣，最怕造成民眾對司法的不信任，他們也做過很多民調，台灣民眾對司法的不信任越來越高，如果有問題，為何一開始不辦，等到選前剩下40天的時候才偵辦，你這樣子說沒有介入，民眾會相信嗎？