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「宏圃企業」中國進口烘焙紙溶出試驗超標 130公斤須退運或銷毀

食藥署今（20）日公布最新邊境查驗不合格品項，其中知名居家用品零售業者「宜家家居股份有限公司」（IKEA）報驗2批中國紙杯烤模，因溶出試驗不合格，總計11.67公斤須退運或銷毀。食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，包括自中國進口的「紙杯烤模」、「烘焙紙」溶出試驗不符規定；中國進口「白蘿蔔」、越南進口「鮮榴槤」、印尼進口「青江菜」、綠豆農藥殘留不符規定等。其中，由業者「宜家家居」自中國進口的2批「紙杯烤模」以4%醋酸於95℃放置30分鐘 溶出試驗結果，蒸發殘渣值為217ppm及226 ppm。而蒸發殘渣值合格標準為30 ppm以下，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，分別為3.89 公斤、7.78 公斤皆須在邊境退運或銷毀。另外，業者「宏圃企業有限公司」自中國進口的烘焙紙，以4%醋酸於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值為67ppm。同樣根據「食品器具容器包裝衛生標準」蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，因此總計130公斤的該批烘焙紙須退運或銷毀。食藥署統計，今年4月12日至10月12日止，受理中國的「其他紙或紙板製的盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面含其他塑膠材質」產品，報驗206批，檢驗不合格11批，不合格率5.3%，檢驗不合格原因為蒸發殘渣不合格。食藥署自今年10月20日起至11月19日止，在邊境針對該產品採逐批查驗，抽驗比例為100%。輸入業者則是從同產地輸入同號列產品，調整為100%逐批查驗。